Naipyidó, Viva – Al menos 32 personas murieron y más de 50 resultaron heridas cuando junta bombardeó un festival budista en Birmania noroeste, según un informe de la agencia de noticias Irrawaddy, el martes 7 de octubre de 2025.

Algunos niños están incluidos en entre Las víctimas murieron y resultaron heridas en el ataque del lunes 6 de octubre, en el que lanzaron paracaidistas de la junta. nacido en una vigilia con velas contra el régimen cerca de una aldea en el distrito de Chaung-U, región de Sagaing.

«Hasta donde yo sé, 32 personas murieron, incluidas cinco personas (del movimiento no violento y de los combatientes de la resistencia que protegían la zona). El resto eran civiles», dijo la agencia de noticias citando a un residente.

Los cuerpos de las víctimas quedaron esparcidos en la explosión, lo que dificulta la identificación, añadió.

El equipo de parapente arrojó dos bombas más minutos después en el lugar, dijo. (Hormiga)

El festival se celebró para celebrar el Festival de las Luces de Myanmar, que se celebra en la luna llena de Thadingyut, el séptimo mes del calendario lunar de Myanmar.