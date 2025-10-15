3,2 millones de australianos no tienen empleos permanentes, ¿qué le pasa a la economía del país canguro?

Jacarta – Condiciones del mercado laboral Australia muestra signos de debilidad, a pesar de las cifras oficiales desempleo mira hacia abajo. El último informe de Roy Morgan correspondiente a septiembre de 2025 revela que un total de 3,2 millones de australianos están clasificados actualmente como desempleados o subempleados.

Lea también: ¡Guau! Más desempleo en Nueva Zelanda



Los datos mostraron una pequeña disminución en el número de desempleados y subempleados en comparación con el mes anterior. Sin embargo, en general, las tasas de desempleo y subempleo aumentaron marcadamente a lo largo de 2025, lo que refleja la situación inestable del mercado laboral en medio de altos flujos migratorios y el debilitamiento de la creación de empleo en el sector privado.

Según Roy Morgan, el número de desempleados disminuyó en 37.000 personas, hasta 1,739 millones de personas, o el equivalente al 10,8 por ciento de la población activa total. Mientras tanto, el número de subempleados se redujo en 243.000, hasta 1,499 millones de personas, alrededor del 9,3 por ciento de la población activa.

Lea también: ¡Aprilia afirma que puede vencer a Márquez en MotoGP 2026!



Por lo tanto, alrededor del 20,1 por ciento de la fuerza laboral de Australia no está completamente absorbida, un aumento del 1,4 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

Michele Levine, Director Ejecutivo Roy Morgan, explicó que el nivel de indisponibilidad laboral o subutilización laboral aún es alto y se mantiene por encima de los 3,2 millones de personas durante cuatro meses consecutivos.

Lea también: ¡Viral! Esta mujer indonesia gana un salario de 8 millones de IDR a la semana simplemente empujando un carrito de supermercado australiano



«Esta situación refleja una combinación de un mercado laboral débil con un gran aumento en el número de trabajadores debido a una migración neta récord», dijo, citado en macronegocios, Miércoles 15 de octubre de 2025.

Levine añadió que el año pasado, el mercado laboral australiano experimentó un cambio significativo del trabajo a tiempo completo al trabajo a tiempo parcial. «En comparación con el año pasado, el número de trabajadores a tiempo completo disminuyó en 150.000 personas, mientras que los trabajadores a tiempo parcial aumentaron en 164.000. En total, el crecimiento neto del empleo fue de sólo 14.000», explicó.

Ahora, el 35,6 por ciento de los trabajadores australianos trabajan a tiempo parcial, 1,1 puntos porcentuales más que el año anterior. Mientras tanto, los trabajadores a tiempo completo cayeron al 64,4 por ciento.

Este cambio muestra que muchos ciudadanos han tenido que adaptarse a empleos de corta duración o mal remunerados en medio de la incertidumbre económica.

Además, Roy Morgan también destacó que el aumento del empleo en Australia en los últimos años fue impulsado por el sector no de mercado, es decir, trabajo que fue financiado en gran medida por el gobierno. Según datos de la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS), alrededor del 60 por ciento de la creación de empleo desde la pandemia provino de sectores no comerciales, incluidas instituciones públicas y proveedores de servicios sociales que dependen de la financiación gubernamental.