31 Rutas De Transjakarta Se Desvían En Nochevieja, MRT-LRT Opera Hasta Temprano En La Mañana

Jacarta – Gobierno Provincial o Gobierno provincial de DKI Yakarta implementará una política nocturna sin automóviles a lo largo de Jalan Sudirman-Thamrin por la noche Año NuevoMiércoles 31 de diciembre de 2025.

Lea también: Yakarta ¡Prepárate! Noche sin coches en Sudirman-Thamrin, carretera cerrada desde las 18.00 hasta la madrugada



El jefe del Servicio de Transporte de la Provincia de DKI Yakarta (Dishub), Syafrin Liputo, dijo que hay 31 rutas Transjakarta será ajustado. Este ajuste de ruta se hizo porque había actividades en varios puntos de Yakarta.

«En la implementación habrá 31 rutas de Transjakarta que luego se ajustarán», dijo Syafrin el domingo 28 de diciembre de 2025.

Lea también: ¿Pueden los musulmanes celebrar el Año Nuevo Gregoriano? Esta es una diferencia en las opiniones de Ulama.



«Porque en varios puntos, por ejemplo en la plaza Banteng, también hay actividades escénicas allí y luego a lo largo de Sudirman-Thamrin», continuó.

Aparte de eso, Syafrin mencionó los servicios de transporte público como MRT Yakarta Y LRT Estará operativo hasta la 01.00 WIB. Dijo que el tren pasaría cada cinco minutos durante la última hora.

Lea también: El pico de reflujo de Nataru se prevé para el 3 de enero, Metro de la Policía comienza a organizar la ingeniería de tráfico



«Para los servicios de transporte público del MRT, este LRT estará operativo hasta la 01.00 horas. De 12 a 1, el avance será de 5 minutos», dijo.

Con esta política, Syafrin también instó al público a utilizar los servicios de transporte público cuando se dirijan a la zona de Yakarta en la víspera de Año Nuevo.

«Porque estamos cerrando la carretera y por eso instamos al público a utilizar los servicios de transporte público para llegar a esta zona», concluyó Syafrin.