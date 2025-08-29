31 La policía sufrió heridas leves hasta la cirugía después de la manifestación el 28 de agosto

Yakarta, Viva – Hospital (Rs) de la policía de Kramat Jati, East Yakarta Cuida de 31 miembros Policía Luka La luz debe someterse a una cirugía debido a la acción caótica el jueves 28 de agosto en Yakarta.

«Hay 31 personas heridas. Todos están siendo tratados de manera intensiva y se tomarán algunas cirugías», dijo el jefe de relaciones públicas Rs polri El comisionado Yoan Hendri cuando se confirma en Yakarta el viernes.

Yoan se aseguró de que las 31 personas fueran miembros de la policía que estaban en guardia durante la acción caótica.

«31 personas son todos miembros de la policía, no hay personas», dijo Yoan.



Choque de manifestantes con la policía en la carretera de peaje frente al trébol

Además, explicó Yoan, las condiciones de las víctimas varían de lesiones menores a algo grave para que requiera cirugía.

«Continuamos llevando a cabo cuidados intensivos para las víctimas, porque están los heridos, están los más severos, pero no podemos explicar», dijo Yoan.

El Jefe de la Policía Nacional, que originalmente estaba programado para visitar a las víctimas el viernes, fue cancelado.

«El jefe de la policía nacional canceló las visitas, tal vez mañana (8/30), pero a qué hora, no sé», dijo Yoan.

El Hospital de Policía de Kramat Jati, East Yakarta, también aseguró que ningún agente de policía murió de disturbios durante la acción el jueves (8/28) en Yakarta.

«Hasta ahora, nadie murió en el Hospital de la Policía Nacional, ambos miembros de la Policía Nacional y la comunidad. Nadie murió, todos vivieron y estaba en una condición consciente», dijo el jefe del general de brigada del Hospital de la Policía Nacional, Prima Heru Yulih, en el Hospital de Policía de Kramat Jati, East Yakarta.

Prima dijo que la condición de los miembros que habían sido críticos ahora mejoraron gradualmente.

«Sí, ha mejorado. Nadie murió de todos modos, claramente ningún miembro murió», dijo Prima.

Varios elementos de estudiantes y trabajadores realizaron una manifestación frente al edificio del Parlamento desde el jueves 28 de agosto de 2025.

La acción inicial fue propicio, pero la situación comenzó a calentarse desde la tarde, por lo que la policía tuvo que repeler a las masas hasta que se dispersaron a varios puntos. (Hormiga)