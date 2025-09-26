31 días de Halloween incluyen chupas de sangre y el grimoire

Servicio de transmisión de terror Cine ha anunciado programación para sus «31 días de Halloween».

Como parte de la celebración, The Streamer está lanzando el estreno exclusivo de «Subskers y el Grimorio«,» Una nueva película del escritor y director Brian Klewin que, según un comunicado de prensa, «sigue a Oliver, un estudiante de último año de la universidad, que hereda la casa aislada de su padre y descubre una oscura realidad de brujería, vampiros y un demonio, después de desaprobar un poderoso gramoire poderoso que le da vida a estas fuerzas malvolentes, lo que provoca una batalla por su alma». La película debutará el 21 de octubre.

Además, algunos creadores de terror más importantes organizarán adquisiciones en el canal de TV de Screambox lineal, así como colecciones de VOD seleccionados con contenido exclusivo. Los creadores incluyen:

9/28-10/4: Victoria Venin

10/5-10/11: Stoney tha Great

10/12-10/18: Beckie-Ann Galentine

10/19-10/25: charla slasher

10/26-11/1: Ted Raimi

Además, Screambox es la transmisión de éxitos de la temporada espeluznantes como «Terrifier 2», «Terrifier 3», «Trick or Treat» de 1986, las primeras tres películas de la serie «Hell House LLC», «Bloody Bites», «Street Trash», la serie «Tales del vacío», «Frogman», «Outwaters» y más.

«El ’31 Days of Halloween ‘de este año es más que solo mirar, se trata de que los fanáticos se conectan», dijo Sara Burns, vicepresidenta senior de programación y estrategia de Cinebra, en un comunicado. «Al asociarse con los creadores apasionados de terror para curar sus películas favoritas y compartir por qué las aman, estamos construyendo un evento de un mes que se siente como una gran fiesta de relojes. Es como sentarse alrededor de una fogata con tus narradores favoritos.

Screambox es propiedad y está operado por cineverse y desagradable.