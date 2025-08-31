¡30 segundos respondieron inmediatamente! Grab Indonesia abre un camino de emergencia secreto para Ojol

Yakarta, Viva – Empresas de tecnología en el sector de servicios, Agarrar Indonesia, lanzó un canal ‘agarre rápidamente la respuesta/Realidad‘En un esfuerzo por aumentar la seguridad, la salud y la sostenibilidad de los ingresos compañero de conducir Ojek en línea o ojol durante el trabajo.

«En esta condición desafiante, Grab tomó medidas de emergencia estructuradas para fortalecer la seguridad del ecosistema y, por supuesto, nuestro socio conductor», dijo Director ejecutivo O Cabrera al CEO de Indonesia, Neneng Goenadi, en una conferencia de prensa en línea, el domingo 31 de agosto de 2025.

Explicó que Grab Indonesia había lanzado previamente un equipo llamado Equipo de Respuesta a Incidentes de la Fuerza de Tarea (IRT), un equipo para lidiar con la emergencia y la seguridad de los conductores de taxistas de motocicletas en línea u OJOL.

Sin embargo, la función de los dos se separa para que Gercep pueda ser más cono y responder al máximo a los informes. El canal comenzará a activarse el 2 de septiembre de 2025 hasta nuevos anuncios.

Hay tres pilares principales en el canal, el primero, a saber, la línea telefónica de emergencia especial que se puede contactar a través del número 021-2350-7032.

Esta ruta telefónica especial priorizará a los socios con una respuesta a 30 segundos y respaldada por especialistas capacitados en respuesta a emergencias, así como un sistema de cola especial.

En la misma ocasión, Director de confianza y apoyo para capturar Grab Indonesia Radhi Juniantino reveló que los oficiales que recibieron informes de OJOL que eran socios tuvieron que responder al teléfono máximo en 30 segundos. Esta asistencia siempre está abierta durante 24 horas todos los días.

Además, los socios de taxista de motocicletas en línea o OJOL también pueden contactar a través del centro de ayuda «Asistencia de respuesta a emergencias» y los servicios de chat en vivo que se han brindado.

El Centro de ayuda «Asistencia de respuesta a emergencias» es una página de artículo especial a la que OJOL puede acceder a formularios de informes gratuitos, que también están diseñados para responder preguntas de menos de 30 minutos.

Mientras tanto, para los servicios de chat en vivo con un centro de ayuda, es una función de chat instantánea digital con una cola especial y una respuesta a 30 segundos. Los socios de conducir también pueden comunicarse directamente con especialistas en respuesta a emergencias de forma gratuita.

Grab Indonesia también brinda otro apoyo como en los aspectos médicos y psicológicos. El apoyo a los aspectos médicos y psicológicos siempre se ha presentado en forma de servicios de asesoramiento y seguros de viajes. El seguro también se otorga no solo al conductor sino también a los pasajeros involucrados en el incidente.

Otra forma de asistencia brindada a sus socios es la facilidad operativa que incluye mecanismos de incentivos más fáciles, a pesar de muchas cancelaciones de pedidos en el campo.

Eso no es todo. Grab Indonesia proporciona activamente información relacionada con los puntos que aún son vulnerables para ser aprobados, lo que brinda acceso legal y coordinación con las autoridades para garantizar los derechos de los conductores de taxistas de motocicletas en línea u socios de OJOL y el proceso es justo.

También hay soporte adicional a través de la función «Controlador de tratados», que es una colección especial de menú para OJOL que los consumidores pueden comprar a través de la aplicación GrabFood. Se puede acceder fácilmente al menú a través de un motor de búsqueda en la función GrabFood para proporcionar soporte a los socios que están trabajando activamente.

«Más de 6 mil comerciantes participan en ayudar a los socios que trabajan para satisfacer las necesidades de la vida diaria. Todo esto presentamos para que cada socio de agarre se sienta seguro, escuchado y acompañado no solo buenos tiempos, sino especialmente cuando es crítico o ahora muy difícil», dijo Radhi.