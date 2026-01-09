¡30 segundos de gol, 2 tarjetas rojas! Bali United silencia al PSM Makassar

VIVA – Bali Unido apareció impresionante al conquistar PSM Makassar con un marcador de 2-0 en la semana 17 Superliga 2025/2026.

El duelo, que tuvo lugar en el estadio Gelora BJ Habibie de Parepare, el viernes 9 de enero de 2026, estuvo marcado por el récord del gol más rápido esta temporada, así como por dos tarjetas rojas para los locales.

Desde que sonó el primer pitido, el partido inmediatamente se volvió reñido. Sin embargo, el Bali United logró dar la gran sorpresa con un gol relámpago a los 30 segundos del partido. Mirza Mustafic se convirtió en el actor principal tras aprovechar al máximo un pase maduro de Thijmen Goppel.

El gol partió del rápido esquema de ataque del Bali United. Goppel, que recibió un pase en profundidad desde el centro del campo, pudo controlar el balón, burlar a un defensa del PSM, antes de enviar una asistencia inteligente al área de penalti. Mustafic, que estaba libre, inmediatamente agarró el balón con un disparo horizontal al lado derecho de la portería, sin que el portero Reza Arya Pratama pudiera bloquearlo.

Este récord también estableció el récord del gol más rápido en la Superliga 2025/2026.

La situación del PSM se complicó aún más después de que Syahrul Lasinari fuera expulsado en el minuto 24. Jugando con 10 personas, Juku Eja tuvo dificultades para desarrollar el juego, mientras que Bali United tuvo más libertad para controlar el partido. El 1-0 se prolongó hasta el descanso.

Al iniciar la segunda mitad, el PSM intentó levantarse aunque cojeaba. Una oportunidad de oro se presentó en el minuto 72 a través de Alex Tanque. Desafortunadamente, el disparo del delantero brasileño se fue por encima del larguero a pesar de que se encontraba libremente frente a la portería.

Bali United casi duplicó su ventaja en 90+1 minutos de descuento mediante un rápido contraataque. Sin embargo, Rahmat Arjuna no logró maximizar el cebo de Goppel.

Goppel finalmente consiguió su nombre en el marcador en el minuto 90+4 con un bonito gol que aseguró la victoria del Bali United.

El desastre del PSM no ha cesado. No hace mucho, Ananda Raehan tuvo que abandonar el campo tras recibir una tarjeta roja directa por una dura falta.

El marcador de 2-0 a favor del Bali United duró hasta el pitido final, confirmando al mismo tiempo el dominio de Serdadu Tridatu en este partido lleno de dramatismo.