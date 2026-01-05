30 minutos aterradores en el cielo de Caracas, Maduro no se movió cuando fue arrestado por EE.UU.

Caracas, EN VIVO – Esa noche, el cielo venezolano nunca estuvo completamente oscuro y tranquilo como de costumbre. La medianoche del viernes 2 de enero de 2026, hasta la madrugada del sábado, una breve serie de acontecimientos convirtieron a la ciudad capital de Caracas en el centro de atención mundial.

A las 23.46 hora local, el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Triunfo dio la orden que el Pentágono y la comunidad de inteligencia estadounidense llevaban meses esperando: una operación de captura presidente de venezuela Nicolás Maduro comienza!

Un total de 150 aviones. ejército estadounidense Despegó desde 20 bases aéreas en varias regiones del hemisferio occidental. La flota de combate se movió silenciosamente con fuerzas especiales de combate altamente entrenadas para llevar a cabo la operación para secuestrar a Maduro.

Militares estadounidenses atacan Caracas Venezuela durante el arresto del presidente Maduro

En un breve ataque que conmocionó al mundo, tropas estadounidenses bombardearon con éxito la capital venezolana y secuestraron al presidente. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la madrugada del sábado.

En una conferencia de prensa el sábado en su resort de Mar-a-Lago en Florida, el presidente estadounidense Donald Trump elogió la operación para capturar a Maduro como una de las «demostraciones más sorprendentes, efectivas y poderosas del poder y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos». Al Jazeera, Lunes 5 de enero de 2026.

Se trata de la operación militar más arriesgada y de mayor perfil aprobada por Washington desde que un equipo SEAL de la Armada estadounidense mató al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, en una casa segura en Abbottabad, Pakistán, en 2011.

Las noticias sobre el secuestro de Maduro, de 63 años, dominaron los titulares mundiales.

El ataque se produce después de meses de crecientes tensiones y amenazas por la supuesta participación de Maduro en envíos de drogas a Estados Unidos, con la administración Trump aumentando la presión sobre Caracas con despliegues militares en el Caribe y una serie de ataques mortales con misiles contra barcos sospechosos de estar involucrados en el contrabando de drogas.

La legalidad del ataque, que mató a más de 100 personas, ha sido seriamente cuestionada por la ONU y expertos legales.

Estados Unidos permaneció impasible. En cambio, ofrecieron una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro.

Sin embargo, mientras los militares realizan operaciones en el Caribe, la inteligencia estadounidense ha estado recopilando información sobre Maduro. Mientras tanto, las fuerzas especiales están ensayando en secreto un plan para destituirlo por la fuerza del poder.