30 dpc y dpw ppp java central requiere cambios

Semarang, Viva – Hasta los 30 Consejos de Liderazgo de Branchas (DPC) del United Development Party (PPP) en Java central expresaron su pleno apoyo a Agus Suparmanto Como candidato para el presidente general y Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin como candidato para el Secretario General del DPP PPP. Este apoyo se anunció antes del décimo Congreso del PPP que se llevará a cabo en Yakarta del 27 al 29 de septiembre de 2025.

Leer también: PPP pide ninguna fiesta para llevar a la fiesta por delante del Muktamar



La declaración se entregó en el Foro de Consolidación que tuvo lugar en el Grand Candi Hotel, Semarang, el lunes (22/09/2025). El vicegobernador de Java Central, así como las figuras de PPP, Gus Yasin, dijo que surgió el apoyo de cuadros regionales debido a un fuerte estímulo para hacer cambios dentro del partido.

«Alhamdulillah, esta es la enésima reunión del PPP DPW y DPC que requiere cambios», dijo Gus Yasin.

Leer también: El ex Ksad Dudung no está interesado en convertirse en presidente general de PPP





Gus Yasin apoya a Agus Suparmanto por completo.

Inicialmente, solo el nombre de Agus Suparmanto se predijo como candidato para el presidente. Sin embargo, junto con la dinámica de la política interna de PPP, muchos cuadros y cifras alientan a Gus Yasin a acompañar a AGUS como candidato para el Secretario General. Esta pareja también es optimista de que puede lograr un gran apoyo, especialmente en Java Central.

Leer también: Gus Yasin apoya a Agus Suparmanto para convertirse en presidente de PPP en Muktamar



«Esto se debe a que la comunicación que construimos de corazón a corazón con cuadros y Kiai», dijo Gus Yasin. También enfatizó que escuchar las aspiraciones de los académicos es importante, porque el ulama es el espíritu de la lucha por PPP.

El presidente del Central Java PPP DPW, Masruhan, aseguró que 30 DPC en su área hubieran brindado apoyo por escrito. «Estamos listos para asegurar y ganar la pareja de agus-gus Yasin», dijo.

Aun así, Masruhan admitió que todavía había otros cinco DPC que se continuaron explorando para que el apoyo en Java Central pudiera alcanzar el 100 por ciento. Según él, la razón detrás de esta elección es bastante clara. Primero, Gus Yasin es el cuadro original de Java Central. En segundo lugar, el dúo Agus-Gus Yasin se considera capaz de traer nuevas esperanzas al futuro de PPP.

Se cree que la solidez del apoyo en Java central es un efecto significativo en una manera nacional.

«De los 38 DPW en Indonesia, solo seis aún no se han unido. Eso significa que la mayoría ha sido una línea», dijo Masruhan. (Teguh Joko Sutrisno/TVone/Semarang)