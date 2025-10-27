30 años sin recibir nunca una multa, una vez golpeada por una camiseta

MalasiaVIVA – Un conductor de taxi en motocicleta o de transporte en línea en Malasia admitió que recibió una multa de la policía solo por usar una camiseta sin cuello mientras trabajaba. Este caso ha sido ampliamente discutido por los internautas porque se considera trivial, pero resulta que está regulado por la ley de tránsito de Malasia.

El conductor llamado Sobri Kasah compartió su experiencia a través de una publicación en las redes sociales (que ahora ha sido eliminada). Dijo que agentes del Departamento de Transporte por Carretera (JPJ) lo detuvieron mientras transportaba pasajeros. Sin muchas explicaciones, los agentes inmediatamente lo multaron por violar el código de vestimenta.

Según el Reglamento de tráfico por carretera de Malasia de 1959, los conductores de transporte público deben llevar ropa limpia y ordenada. La ropa inmodesta o inapropiada incluye camisetas sin cuello. Por esta infracción, Sobri fue sujeto a una multa de RM150 o alrededor de Rp. 500 mil y podría aumentar a RM300 o alrededor de Rp. 900 mil si no se paga dentro de los 60 días.

Sobri admitió que estaba consternado por este incidente. En sus 30 años como conductor, esta fue la primera vez que recibió una carta. multa por exceso de velocidad.

«No hubo ninguna advertencia, ningún compromiso. Sólo me pidieron que firmara y siguiera adelante», dijo citado por VIVA Otomotif de MSNews, el lunes 27 de octubre de 2025.

Consideró que estas regulaciones eran demasiado excesivas.

«Pensé que lo que estaba prohibido era usar chanclas, pantalones cortos o camisetas. Resulta que incluso usar una camisa sin cuello podría considerarse una violación de la ley», dijo.

En tono sarcástico, Sobri dijo que la regulación era como una nueva forma de aumentar los ingresos estatales a través de multas por infracciones menores.

Sin embargo, él todavía respondió casualmente. En una publicación de seguimiento en Facebook el 21 de octubre, Sobri escribió que estaba buscando una camisa con cuello en Shopee, suficiente para usar durante la semana laboral.

La historia de Sobri también recibió muchos comentarios de los internautas malasios. Algunos consideran que las reglas son demasiado rígidas e irrelevantes para el trabajo de los mototaxis en línea, mientras que otros argumentan que vestirse elegantemente es parte de mantener una imagen y profesionalismo en la carretera.