3 vehículos en la carretera de peaje Cipularang, el auto de la grúa fue atropellado por un autobús hacia el carril opuesto

Purwakarta, Viva – Los accidentes de fortalecimiento ocurren en Peaje cipularang KM 99 hacia Yakarta el domingo por la mañana, 21 de septiembre de 2025, alrededor de las 08.35 Wib.

El incidente involucró a tres vehículos, a saber. Derek poseído por Jasa Marga, autobús Primajasa y Rudi Mapan Jaya Tourism Bus. Jefe del padre de la Patrulla de la carretera Cipularang, explicó la policía de Komiaris Joko Prihanto, el accidente comenzó cuando el vehículo de remolque conducido por Ahyar condujo desde Bandung hacia Yakarta.

«El factor principal que causa el accidente supuestamente se debe a la falta de anticipación de mantener la distancia por parte del conductor del autobús», dijo, el domingo 21 de septiembre de 2025.

Cuando estaban a punto de regresar al carril A, de repente el autobús Primajasa fue conducido por la revelación desde atrás. Debido a la falta de anticipación, el autobús Primajasa se estrelló contra la parte trasera de la grúa hasta que el vehículo fue empujado a otro carril.

Desafortunado, al mismo tiempo, un autobús turístico Rudi Mapan Jaya fue conducido por Ginanjar Utomo, e inmediatamente golpeó un auto de grúa que rebotó en el carril opuesto. Como resultado de este incidente, dos personas sufrieron heridas, a saber, el conductor de la grúa llamado Ahyar y su kenek, Rizki.

Ambos fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento médico. Aun así, no hubo muertes en el accidente. La posición final del vehículo había cerrado parte del carril, pero los oficiales de policía junto con el rescate y el equipo de Jasa Marga evacuaron inmediatamente en el lugar. En la actualidad, el caso de accidente es manejado por la Unidad de Tráfico de la Policía de Purwakarta.