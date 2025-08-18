3 veces seguidas, Persib Bandung Bidik Persijap es el siguiente objetivo

Jepara, Viva – Entrenador Perseguidor Bandung Bojan Hodak cree que su equipo funcionará de manera óptima JEPARA PERSIJAP en la segunda semana Súper liga 2025/2026 en el Gelora Bumi Kartini Stadium, Jepara, lunes por la noche 18 de agosto de 2025.

Citado del sitio web oficial del club el lunes, Bojan explicó que su equipo ahora estaba en una condición adecuada y podría ser una capital valiosa enfrentar a Persijap Jepara.

«La preparación es muy buena. Todo salió bien según el plan, los jugadores que previamente habían experimentado problemas de acondicionamiento físico se habían recuperado y encajado. Vinimos aquí con toda su fuerza», dijo Bojan.

El entrenador croata dijo que estaba bastante seguro de que Persib Bandung estaba en una buena tendencia después de que ganaron los tres partidos anteriores.

Persib Bandung en los tres partidos anteriores pudo ganar sobre el oeste de Sydney Wanderers 1-0 (partido amistoso), Semen Padang 2-0 (Super League) y Manila Digger 2-1 (Calificación de ACL II).

«La atmósfera del equipo también es buena porque en los últimos tres partidos, incluidas la prueba de partido y la Liga de Campeones de la AFC dos, logramos buenos resultados. Todo es positivo y esperamos que los resultados del partido mañana sean buenos», dijo Bojan.

A pesar de juzgar a su equipo en medio de una tendencia positiva, Bojan enfatizó que Persib Bandung no miraría los ojos de Persijap Jepara, que según él tenía el potencial de dificultarle a Marc Klok y sus colegas.

El ex entrenador de PSM Makassar explicó que Jepara Persijap, que actuaría directamente frente a sus seguidores, sin duda era reacio a tragar resultados menores en casa.

«Su partido contra PSM (Makassar) obtuvo buenos resultados. Todos miraron a un jugador, pero lo vi en un equipo. Seguramente tuvimos que estar al tanto de ellos», dijo Bojan. (Hormiga)