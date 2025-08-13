3 veces para proponer una demanda de divorcio, Andre Taulany y Erin han sido separados de la casa desde …

Yakarta, Viva – cantante y comediante Andre Taulanán Volver a Sue por divorcio de su esposa, Erin Taulanána la corte religiosa de Tigaraksa, Tangerang. Se sabe que esta demanda no fue la primera vez que se propuso Andre.

Anteriormente, Andre había demandado por el divorcio, pero la demanda fue cancelada por el tribunal religioso. Andre luego apeló ante el alto tribunal religioso, pero los resultados aún no fueron otorgados. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

El abogado de Andre, Fahmi Bachmid, reveló que la pareja que ha estado casada durante casi dos décadas, aparentemente ha sido separada del último año.

«Un año, un año significa que casi 360 días (casas separadas) si se agregan un poco 366», explicó Fahmi.

Con respecto a la causa del divorcio, Fahmi dijo que había un desajuste incompatible. Según el abogado, ambos a menudo no están de acuerdo hasta que haya problemas relacionados con los principios que no se pueden juntar,

«El hogar no debe ser un lado uno, el hogar debe tomar y dar, dar y aceptar. Pero si una parte ha declarado que es imposible reunirse, manteniendo la integridad del hogar, entonces debe terminar con el divorcio», dijo.

Fahmi agregó que el deseo de divorcio de Andre había sido transmitido repetidamente en el juicio.

«Entonces, si alguien declara ‘tengo un noble para divorciarse’, respete este proceso legal. Porque Andre ha sido repetidamente en el juicio que quiero divorciarme de un noble, nada que quiera excepto el divorcio», dijo.

Tocó la pregunta desde que tuvo lugar la disputa, Fahmi negó la suposición de la casa de su cliente en armonía.

«Nada es armonioso, si la armoniosa no estará en la corte. La lógica legal es importante para que seamos inteligentes. Si alguien ha presentado a la corte, significa que hay serios problemas en el hogar», explicó Fahmi.

Sin embargo, Fahmi era reacio a revelar los detalles de la comunicación que se decía que ya no se sentían cómodos entre Andre y Erin.

«No necesitamos explicar el material del caso. En el caso del material, es suficiente para ser declarado disputas y disputas, hay un desajuste y no se puede unir el hogar. Si el hogar es forzado, será un sufrimiento prolongado para ambas partes», concluyó.