3 veces están ausentes, el palacio está listo para hacer una copia de seguridad del caso de Riza Chalid

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi enfatizó que el gobierno está listo para respaldar la oficina del fiscal general (ATRÁS) al investigar el mega caso corrupción Gobierno de petróleo crudo para el período 2018-2023 que se detuvo Riza Chalid.

Prasetyo dijo que el gobierno estaba listo para ayudar si la oficina del Fiscal General necesitaba cosas en la investigación del caso.

«Si el gobierno está claro, parte de sus deberes del gobierno, podemos hacer una copia de seguridad de lo que la oficina del fiscal se necesita, definitivamente retrocediremos», dijo Praseteto a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, miércoles 6 de agosto de 2025.

Praseteto dijo que en este momento su partido también se había comunicado con la oficina del Fiscal General, incluso con respecto a la existencia de Riza Chalid, que se dijo que estaba en Malasia.

«Si el esfuerzo de comunicación existe, pero, por supuesto, lo devolvemos a los amigos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en este caso la oficina del fiscal», dijo.

Anteriormente informó, la Oficina del Fiscal General (AGO) se movió rápidamente después de que la sospechosa Riza Chalid volvió a estar ausente de la tercera llamada en el presunto caso de corrupción de la gestión del petróleo crudo y el producto de refinería de Pt Pertamina (Persero).

El equipo de investigación registró de inmediato una serie de ubicaciones y confiscó los artículos de lujo de Riza. El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, dijo que la búsqueda se llevó a cabo después de que Riza Chalid no cumplió la llamada como sospechosa.

«Cuando la persona en cuestión ha sido convocada, pero cuando no se atiende la citación y realizamos una búsqueda», dijo Anang en la oficina del Fiscal General, el martes 5 de agosto de 2025.

De los resultados de búsqueda en tres ubicaciones diferentes, incluidos Depok y South Yakarta, los investigadores confiscaron cinco unidades de vehículos premium y algo de efectivo. Cinco vehículos incautados incluyen 1 unidad de Toyota Alphard, 1 unidad de Mini Cooper Countryman John Cooper Works y 3 Mercedes-Benz Sedan (S500 Maybach, S450 y C63 AMG).

Los autos de lujo se encontraron en la residencia y otros lugares que supuestamente fueron propiedad o afiliados a Riza Chalid. Todos los vehículos fueron asegurados de inmediato como parte de la evidencia en el gran caso manejado por el Fiscal General Penal especial (Jampidsus).

«Desde la confiscación, había cinco vehículos frente al Toyota Alphard, había mini Cooper, había tres autos de misericordia. Estos artículos fueron confiscados de partes afiliadas (con Riza Chalid)», dijo.

No solo los vehículos, los investigadores también aseguran algo de efectivo en varias fracciones. Jefe de Sub Dirección de Investigación de Jampidsus, Yandi, confirmó los hallazgos, aunque aún no se detalló el total nominal.