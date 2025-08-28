3 veces drogas, Fachri Albar se exige 6 meses de rehabilitación

Yakarta, Viva – Actor Fachri Albar Volver a un proceso legal para casos de abuso de narcóticos.

En las demandas que tuvieron lugar en el Tribunal de Distrito de West Jakarta el miércoles 27 de agosto de 2025, el Fiscal (JPU) exigió a Fachri que se rehabilitara a los pacientes hospitalizados durante seis meses en el Centro de Rehabilitación Lido, West Java. ¡Desplácese para conocer la información completa!

La demanda se hizo después de que el fiscal declaró que Fachri estaba demostrado legal y convincentemente haber abusado de la clase de narcótica I y recibió psicotrópicos psicotrópicos sin receta de un médico.

«Exigiendo que el panel de jueces impone un delito penal contra el acusado Fachri Albar alias FA con un criminal de someterse a rehabilitación médica y social durante seis meses menos el período de detención que se ha llevado a cabo en el Centro de Rehabilitación LIDO», dijo el fiscal durante el juicio.

Este juicio es una continuación del proceso legal que atrapó a Fachri Albar, ya que la policía lo recogió en un caso de narcóticos a principios de 2025

El primer caso ocurrió en 2007, cuando Fachri se incluyó en la lista de búsqueda de People’s (DPO) después de que la policía encontró cocaína. Sin embargo, en ese momento fue liberado porque los resultados de la prueba mostraron que era negativo usando drogas.

En 2018, Fachri fue arrestado nuevamente después de ser descubierto por metanfetamina, marihuana y psicotrópicos en su hogar. En ese caso, también se sometió a rehabilitación.

Ahora, en el tercer caso que nuevamente arrastró su nombre, Fachri enfrentó demandas orientadas a la recuperación, no en prisión.

«Mejoró al criminal del acusado con un criminal de someterse a rehabilitación hospitalaria en el Centro de Rehabilitación Lido durante seis meses», continuó el fiscal.

Este enfoque de rehabilitación se considera en línea con las políticas legales que priorizan la recuperación de los drogadictos o los abusadores. En muchos casos similares, el sistema legal prefiere los pasos de rehabilitación como un esfuerzo para reducir los impactos sociales y de la salud que surgen del abuso de drogas.

El próximo juicio tiene lugar el 3 de septiembre de 2025, con la agenda de leer el Pledoi del acusado. En el memorándum de defensa, Fachri tendrá la oportunidad de transmitir una respuesta a las demandas del fiscal y defenderse legalmente.