3 trucos de ChatGPT que muchos pasan por alto, aunque pueden hacer que las respuestas sean mucho más precisas

VIVA – Mucha gente usa ChatGPT como usar un motor de búsqueda, preguntar, esperar una respuesta y luego pasar inmediatamente a otro tema. De hecho, ChatGPT puede funcionar mucho más inteligentemente si sabes cómo interactuar correctamente. Hay tres técnicas simples que a menudo no se implementan, pero que pueden aumentar dramáticamente la precisión, profundidad y relevancia de las respuestas.

Lo interesante es que este truco no requiere ningún conocimiento técnico ni habilidades de codificación, simplemente cambie ligeramente la forma en que escribe el mensaje. Lanzando desde La guía de TomAquí está la explicación completa.

1. Añade la frase “Piensa en esto seriamente”.

Este método parece trivial, pero el efecto es grande. ChatGPT en realidad tiene varios modelos detrás de escena y no siempre utiliza el modelo más potente para cada solicitud. Cuando cierra un mensaje con una frase como «piense en esto seriamente» o «considerelo profundamente», el sistema cambiará su solicitud a un modelo más analítico y más poderoso.

Una señal de que este truco está funcionando es la aparición de una notificación como “Pensado para Xs” al comienzo de la respuesta. Eso significa que ChatGPT utiliza el modo de pensamiento profundo en lugar del modo rápido. La diferencia en los resultados es muy notable, las respuestas se vuelven más estructuradas, lógicas y ricas en conocimiento, no solo respuestas superficiales.

Para los usuarios que desean análisis, resúmenes o planes estratégicos, esta técnica puede cambiar drásticamente la calidad del resultado sin necesidad de largas indicaciones.

2. Sea específico sobre la extensión de la respuesta que desea

Uno de los problemas más comunes al utilizar ChatGPT son las respuestas demasiado largas o demasiado cortas. Afortunadamente, puedes controlar la duración agregando instrucciones claras en el mensaje y ChatGPT las seguirá con gran precisión.

Podrías escribir por ejemplo:

«Haz un resumen en 150 palabras.»

“Explique en 3 párrafos”.

«Describe la Revolución Francesa en 3 frases».

Comandos tan claros hacen que las respuestas sean más efectivas, especialmente para necesidades profesionales como correos electrónicos, informes, presentaciones o contenido que requiere ciertos límites. En lugar de tener que editar respuestas largas manualmente, es más eficiente determinar la longitud desde el principio.

Esta técnica también es útil cuando necesitas una respuesta rápida y concisa sin perder un contexto importante.