3 traspasos que el Liverpool podría oficializar en enero de 2026

VIVA – Liverpool se enfrenta a un período difícil antes de la apertura del mercado de fichajes de enero. Si en el mismo período de la temporada pasada los Rojos avanzaban rápidamente hacia lo más alto de la clasificación de la Premier League, ahora el equipo Ranura Arne en cambio, quedaron dispersos en la quinta posición y casi eliminados de la competición por el título.

Esta condición es bastante sorprendente teniendo en cuenta que el Liverpool acaba de celebrar el título hace siete meses. Sin embargo, la primera mitad de la temporada estuvo lejos de ser ideal para los gigantes de Merseyside.

La situación se complicó después de que Mohamed Salah hiciera abiertamente críticas tras ser enviado a la banca. El delantero egipcio acusó al club y al entrenador de «tirarle debajo del autobús». Aunque ahora está de regreso en el equipo de cara a la Copa Africana de Naciones, el futuro de Salah en Anfield todavía está envuelto en interrogantes.

Los problemas del Liverpool no terminan ahí. Se confirma que Alexander Isak estuvo de baja durante mucho tiempo debido a una fractura en la pierna. De hecho, el delantero sueco supone la compra más cara de la historia del fútbol inglés. Desafortunadamente, su contribución hasta el momento no ha estado a la altura de las altas expectativas del público de Anfield.

Las grandes compras en verano no han demostrado tener un impacto significativo. Debido a esto, se espera que el Liverpool vuelva a estar activo en el mercado de fichajes de enero. Al menos hay tres jugadores que se consideran capaces de ayudar a Arne Slot a devolver a los Rojos al camino correcto.

Marc Guehi Entonces máxima prioridad

El nombre de Marc Guehi ha vuelto a surgir. De hecho, el Liverpool estuvo a punto de conseguir la firma del defensa del Crystal Palace en la fecha límite del pasado mes de septiembre con un valor de transferencia de alrededor de 35 millones de libras esterlinas. Sin embargo, la transferencia fue cancelada después de que la dirección del Palace detuviera al jugador.

Se dice que el acuerdo personal con Guehi se ha completado y, según se informa, el defensa de 25 años sigue dando prioridad al Liverpool a pesar de que el Real Madrid está interesado. Los Reds podrían haber esperado hasta el verano para ficharlo gratis, pero los problemas en la zaga hicieron que esa opción se considerara demasiado arriesgada.

Se dice que el rendimiento de Ibrahima Konate está decayendo y le preocupa la cuestión de su traslado a Madrid. Esta condición hace que la presencia de Guehi se considere crucial para estabilizar la defensa del Liverpool.

Antonio Semenyo Ingresar al radar

Al Liverpool también se le ha relacionado con el delantero del Bournemouth Antoine Semenyo. El jugador de Ghana tiene una cláusula de rescisión de £65 millones que estará activa durante 10 días en enero.