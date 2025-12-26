3 transferencias oficializadas por el Liverpool, Robi Syianturi hace historia en 2025

Jacarta – Novedades sobre tres jugadores que podrían ser desvelados. Liverpool En el mercado de fichajes de enero de 2026, los lectores lo buscan. Bola VIVA todo el viernes 26 de diciembre de 2025.

Lea también: Último partido de 2025 en Anfield, Liverpool apunta a los regalos de fin de año para los fanáticos



Uno de los jugadores objetivo es Marc Guehi. Se dice que el acuerdo personal con Guehi se ha completado y, según se informa, el defensa de 25 años sigue dando prioridad al Liverpool a pesar de que el Real Madrid está interesado.

De Deportes EN VIVO En el centro de atención está el corredor de fondo indonesio, el hace syianturi. Llamó al año 2025 el período más histórico de su carrera y de su vida.

Lea también: Cada año, Mohamed Salah celebra la Navidad a pesar del debate.



Aquí están las cinco noticias más populares en los canales de fútbol y deportes, resumidas por VIVA:

5. Robi Syianturi hace historia en 2025, récord nacional en la medalla de oro de los SEA Games

Lea también: 3 traspasos que el Liverpool podría oficializar en enero de 2026





Robi Syianturi, atleta de carreras de larga distancia

El fondista nacional Robi Syianturi considera 2025 como el año el período más histórico en trayectoria profesional y vital. A lo largo de ese año, el atleta de Belitung logró una serie de logros orgullosos a nivel nacional e internacional, cuya culminación fue una medalla de oro en la prueba de maratón en los SEA Games de 2025 en Tailandia.

4. Jay Idzes contra Kevin Diks, Calvin Verdonk y Rizky Ridho en el premio PSSI 2026



Jay Idzes, defensa de la selección de Indonesia y del Sassuolo

PSSI publicó oficialmente la lista de nominados a Mejor Jugador en los Premios PSSI 2026. Anuncio entregado el jueves 25 diciembre 2025 e inmediatamente llamó la atención del público amante del fútbol nacional.

Hay cinco nombres nominados para el Mejor Jugador de los Premios PSSI 2026: Rizky Ridho, Calvin Verdonk, Jay Idzes, Yakob Sayuri y Kevin Diks. Se consideró que los cinco actuaron de manera constante y realizaron importantes contribuciones, tanto a nivel de clubes como de la selección nacional de Indonesia.

3. 3 fichajes que el Liverpool podría lanzar en enero de 2026



Arne Slot, entrenador del Liverpool

El Liverpool se enfrenta a un período difícil por delante Se abre la ventana de transferencias de enero. Si en el mismo periodo de la temporada pasada los Rojos se situaban rápidamente en lo más alto de la clasificación de la Premier League, ahora los hombres de Arne Slot están dispersos en la quinta posición y casi eliminados de la competición por el título.

2. No sólo las federaciones, el público ahora tiene derecho a votar en los Premios PSSI 2026



La votación pública de los premios PSSI comienza el 6 de enero de 2026

PSSI está pasando una nueva página Tradición de los premios nacionales de fútbol.l. A partir del 6 de enero de 2026, el pueblo indonesio tendrá oficialmente el espacio para participar directamente en la determinación de las mejores personas del fútbol indonesio a través del mecanismo de votación pública de los Premios PSSI.