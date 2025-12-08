3 SUV de lujo favoritos de los funcionarios indonesios, características sofisticadas y precios fantásticos

Yakarta, VIVA – todoterreno El lujo tiene un fuerte atractivo entre oficina en Indonesia, porque ofrece seguridad y comodidad de primera clase. Su elegante apariencia y sus sofisticadas características también lo hacen móvil Este tipo es un símbolo de prestigio.

De la búsqueda de VIVA Automotive, lunes 8 de diciembre de 2025, Toyota Land Cruiser 300 es una de las principales opciones que a menudo se ve escoltando a funcionarios estatales de alto rango. Este automóvil es conocido por su robustez gracias a su motor V6 biturbo que es capaz de producir una gran potencia y un sistema 4×4 que está listo para aplastar varios terrenos.

Las grandes dimensiones de la carrocería y la gran distancia al suelo hacen que el Land Cruiser 300 sea muy adecuado para viajes de negocios a zonas remotas. La cabina tiene capacidad para siete pasajeros con asientos de cuero de primera calidad, una gran pantalla de información y entretenimiento y características de seguridad completas como control de crucero adaptativo y monitor de punto ciego.

El Land Cruiser 300 también está equipado con una suspensión adaptativa que aumenta la estabilidad y el confort de conducción. El precio de este SUV oscila entre 2.600 y 2.700 millones de IDR, según la variante.

En la clase más premium, el Lexus LX 600 es la opción favorita porque ofrece un lujo más lujoso que su «hermano». Este automóvil utiliza un motor V6 de 3,5 litros con mayor potencia y par abundante para una aceleración más receptiva.

La cabina del Lexus LX 600 es muy exclusiva con material de cuero de alta calidad, asientos estilo capitán en la segunda fila y un sistema de audio de primera clase. La tecnología de seguridad activa también es muy completa, proporcionando la máxima protección a los pasajeros VIP.

Este SUV de lujo tiene un perfil elegante pero a la vez atrevido, adecuado para acompañar viajes oficiales de altos funcionarios estatales. El precio de venta alcanza entre 3.000 y 3.500 millones de IDR según la configuración.

Aparte de estos dos, el Mercedes-Benz Clase G también es muy popular entre los funcionarios como símbolo de alto estatus. Su icónico diseño de caja hace que sea fácil de reconocer y sea el centro de atención en la carretera.

La variante AMG G63 con un potente motor V8 ofrece una combinación de lujo y capacidad todoterreno extrema. En Indonesia, este SUV se lanza con precios a partir de 5.800 millones de IDR.