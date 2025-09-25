3 Super Rudal sofisticado que hace que el Jet Fighter Rafale Indonesia temiera al oponente

Yakarta, Viva – Adquisición Avión de combate de Rafale por Indonesia que ingresa a una nueva fase. El primer plano de la orden Soy Completó oficialmente su primera prueba de vuelo en las instalaciones de Aviación Dassault, Burdeos-Mérignac, Francia, el 19 de septiembre de 2025.

No solo eso, se predice que la Rafale propiedad de la Fuerza Aérea vendrá con un paquete de armas sofisticado que está listo para cambiar el mapa de la potencia aérea indonesia. Uno de ellos es misil El famoso meteorito aire-aire.

3 misiles en la Rafale de la Fuerza Aérea

1. MISIL BVRAAM METEOR

Citando informes Crack SSBEl meteorito hecho por MBDA se conoce como el misil aire-aire de larga distancia de última generación (BVRAAM). Con un rango efectivo de hasta 150 kilómetros y 4 velocidad de Mach (alrededor de 4,939 km/h), el meteorito es un arma muy temida. Este misil tiene la zona «sin escapas» más grande de su clase, lo que hace que el objetivo sea casi imposible de escapar después de ser bloqueado.

Con la capacidad de todo el clima, los meteoritos se aseguran de que Rafale Indonesia pueda enfrentar amenazas aéreas modernas, tanto en áreas marítimas como fronterizas.

2. Asilio del cuero cabelludo también conocido como Storm Shadow

Rafale también puede llevar un misil de crucero de distancia de larga distancia o sombra de tormenta. Esta arma está diseñada para destruir objetivos estratégicos como los aeródromos, los centros de comando, la infraestructura militar enemiga desde distancias seguras.

Con un rango de aproximadamente 300 kilómetros (incluso se dice que alcanza los 560 km según varios analistas), el cuero cabelludo puede deslizarse a una velocidad de 1,000 km/hora. Esta ventaja permite a la Fuerza Aérea lanzar operaciones de precisión sin tener que acercarse a la zona de defensa del oponente.

3. Mica misil

Además de los meteoros y el cuero cabelludo, Rafale también está armado con misiles MICA. Se sabe que este misil es flexible porque se puede usar para batallas de corto a mediano alcance, con un rango de 50 metros a 80 kilómetros.

Mica viene en dos variantes: una como un misil aire-aire y el otro para el combate cuerpo a cuerpo. Con el sistema de Guía de Velocidad Mach 4 y Dual, Mica mantiene a Rafale excelente en el escenario de aire más complicado.

Además del misil anterior, una serie de tecnología avanzada también se fijan en este nuevo Jet RI. Se dice que Rafale Indonesia se construye con la última configuración de F4 que enfatiza la conectividad, la integración de datos y la capacidad de sobrevivir en el terreno de combate moderno. Apoyado por el motor Safran M88 que está diseñado para ser resistente al calor y las condiciones húmedas típicas del sudeste asiático, este avión está realmente preparado para las necesidades operativas de Indonesia.

Si según el cronograma, el primer envío de Rafale comenzará en 2026. Se proyecta que su presencia reemplazará el papel de F-16 y Su-30 Flanker, al tiempo que fortalece el dominio del aire de la Fuerza Aérea en la región.