3 Se identificó el cuerpo de una víctima de helicóptero en el sur de Kalimantan, ¡esta es su identidad!

Banjarnasina, Viva – Tres cuerpos de ciudadanos extranjeros (extranjeros) víctima accidente helicóptero Bk117 D3 que cayó en el área del bosque de la aldea de Emil Baru, Mentale, Tanah Bumbu, fue identificada con éxito.

«Hacemos que coincidamos con los datos post mortem o los datos de la víctima se convierten actualmente con datos antemortem o cuando la víctima aún está viva», dijo el jefe de la División Médica y de Salud de la Policía Regional de Kalimantan del Sur, Comisionado Jefe de Policía Muhammad El Yandiko en una conferencia de prensa del Hospital Regional DVI BK117 D3 en el Hospital Bhayangkara Bhayangkara, sábado 6, 6, 655.

Dijo que, comenzando con el cuerpo, llegó al hospital el viernes 5 de septiembre de 2025, temprano en la mañana, el equipo terminó de reconciliar a todo el proceso. identificación En tres extranjeros esta tarde alrededor de las 17:00 Wita.

Dijo, tres cuerpos de extranjeros con tres números de bolsillo. cuerpo Diferente, a saber, el cuerpo numerado 003 identificado con las iniciales MW (68) de acuerdo con los datos antemortem, la nacionalidad australiana, el sexo masculino, identificado a través de registros médicos, dentales y de propiedad.

Luego, el número de bolsa de cuerpo 007 se identifica con las iniciales CPQ (57) de acuerdo con los datos antemortem, la nacionalidad brasileña, el sexo masculino, la identificación básica a través de los registros médicos y dientes.

Además, el número de bolsa de cuerpo 006 se identificó con las iniciales SKP (56) de acuerdo con los datos antemortem, la nacionalidad india, el sexo masculino, la identificación básica a través de los registros médicos y de propiedad.

Dijo que, de los ocho cuerpos de las víctimas de accidentes de helicópteros, solo se identificaron tres de los cuerpos de extranjeros, mientras que los otros cinco cuerpos que eran ciudadanos indonesios todavía estaban en el proceso de identificar al equipo de DVI de la Policía Regional de Kalimantan en el sur en el banjarmasina del Hospital Bhayangkara.

Se sabe que ocho víctimas de accidentes de helicópteros, incluido un piloto llamado Capitán Haryanto, vinieron de la ciudad de Batam, islas Riauun técnico llamado Hendra Darmawan (Luwu Regency, South Sulawesi).

Luego, seis pasajeros, a saber, Mark Werren (Australia), Santha Kumar Prabhakaran (India), Claudine Pereira Quito (Brasil), Iboy Irfan Rosa (Kuantan Singingi Regency, Riau), Yudi Febrian Rahman (Pekan Baru, Riau), Andys Rissa Pasulu (Balikpapan City, East, East).

El equipo de SAR encontró una carcasa de helicóptero en el punto 03 ° 5’6 «S – 115 ° 37’39.07» E, Área del bosque alrededor de la aldea Emil Baru, Distrito Mentale, Tanah Bumbu, South Kalimantan, el miércoles 3 de septiembre de 2025, alrededor de las 14.45 Wita, desde el lunes 1 de septiembre de 1, 2025, alrededor de 08.54 Wita.

El helicóptero se encontró a una distancia de aproximadamente 700 metros de las coordenadas previamente otorgadas por el Comité Nacional de Seguridad del Transporte (KNKT).

El comandante oficial de la escena (OSC) movilizó toda la unidad de búsqueda y rescate (SRU) al sitio de descubrimiento para fortalecer el proceso de evacuación hasta que finalmente logró evacuar todo el cuerpo el jueves 4 de septiembre de 2025, la noche alrededor de 21.50 Wita. (Hormiga)