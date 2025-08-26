3 Se cree que la controversia es una razón fuerte por la que Pratama Arhan se divorció de Azizah Salsha

Yakarta, Viva – Hogar de futbolistas Equipo nacional indonesio, Pratama Arhancon su esposa Azizah salshaoficialmente al final del viaje. La joven pareja que se había convertido en la atención pública ahora estaba experimentando el proceso. divorcio En el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Volver a la predicción de Viral Hard Gumay sobre el hogar principal de Arhan en 2024, los internautas: el evento actual



Según el Sistema de información de búsqueda de información de casos (SIPP), esta demanda es divorciado Talak, a saber, el divorcio presentado directamente por el esposo. Arhan registró el caso a través de su asesor legal, Singgih Tomi Gumilang. Curiosamente, esta noticia originalmente no fue detectada en absoluto por el público.

Los hechos del divorcio se revelaron accidentalmente. Cuando los medios de comunicación cubrían el juicio de divorcio Andre Taulany y su esposa, los periodistas escucharon los nombres de Pratama Arhan y Nurul Azizah llamaron a la sala del tribunal. A partir de este momento, el tema de su grieta doméstica inmediatamente robó la atención del público.

Leer también: El contenido de la conversación de Azizah Salsha con su madre antes de que se revelara el divorcio: disculparse todavía …



El portavoz del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Sholahuddin, confirmó que el juicio inaugural había estado ocurriendo desde el 11 de agosto de 2025. Mientras que en la segunda sesión, el 25 de agosto de 2025, el tribunal finalmente otorgó la demanda de divorcio presentada por el pilar del equipo nacional.

Aunque tanto Arhan como Azizah no han dado una declaración oficial, el público sospecha que hay una serie de controversias que desencadenan su divorcio. Aquí están los tres mayores problemas asociados con sus grietas domésticas.

Leer también: Diferentes actitudes de Pratama Arhan y Azizah Salsha respondieron al divorcio



1. El tema de la infidelidad con Salim Nauderrer

La primera controversia que arrastró el nombre Azizah fue la supuesta infidelidad con Salim Nauderrer, un ex amante de las celebridades Rachel Ven.

Esta noticia salió después de que una cuenta de chismes distribuyó una captura de pantalla de conversación que supuestamente contenía una conversación entre Rachel y Pratama Arhan. En el chat, se dice que Arhan le cuenta a Rachel sobre la cercanía de su esposa con Salim.

La situación se estaba calentando cuando Azizah supuestamente hizo sátira en las redes sociales. Llamó a Rachel «sin sentido» en su vida, lo que desencadenó una especulación más amplia sobre esta relación triangular.

2.

La mayor controversia ocurrió el 24 de agosto de 2024, cuando cuatro emocionantes videos que muestran figuras similares a Azizah Salsha estaban generalizadas en X (Twitter) y Telegram.

En la grabación, una mujer parecía hacer una videollamada mientras mostraba las partes de su cuerpo. El video rápidamente activó el ruido y el debate en el ciberespacio.

El abogado de Azizah, EGA Martadinata, habló inmediatamente. Afirmó que el video era calumnia y engaño, y juzgó que había quienes deliberadamente querían derribar a sus clientes.

3. Foto con ex -lover

El nombre de Philo Paz Armand, que se sabe que es un ex amante de Azizah, vuelve a la conversación después de la difusión de una foto de un evento deportivo Padel.

En la foto, Azizah y Philo fueron vistos en el mismo lugar a pesar de que no mostraron interacción directa. Sin embargo, el público lo asoció inmediatamente con el tema de los hogares que eran inestables.

Después de la circulación de la foto. La noticia se está calentando porque se dice que Pratama Arhan ha eliminado las fotos de su boda de su cuenta personal de Instagram. La acción se consideró una señal clara de que la relación entre los dos no era armoniosa.

La serie de controversias anteriores hizo que muchas partes creyeran que la relación entre Arhan y Azizah era realmente difícil de mantener. Aunque no ha habido una declaración oficial de ambas partes, el hecho de que el juicio de divorcio haya sido retenido y otorgado es una sólida evidencia de que sus problemas domésticos están en el punto final.