3 perpetradores de robo arrestados en West Lampung, policía: método para demoler casas abandonadas por los propietarios

Lampung, VIVA – Equipo de precisión Tekab 308 Policía de Lampung Occidental junto con la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Balik Bukit lograron detener a tres autores de robo de vehículos de motor (robo) que ha estado preocupando al público.

Los tres perpetradores con las iniciales S, ES y H fueron arrestados el miércoles 15 de octubre de 2025, alrededor de las 16.30 horas, en la jurisdicción de la policía de West Lampung.

De manos de los perpetradores, la policía confiscó una motocicleta Honda Beat que se sospechaba que era producto de un delito. Las pruebas ahora se están guardando en la jefatura de policía de West Lampung para una mayor investigación.

El jefe de policía de West Lampung, AKBP, Rinaldo Aser, dijo que el arresto exitoso fue el resultado de la rápida colaboración entre el equipo Tekab 308 Presisi y la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Balik Bukit, después de recibir información del público sobre un robo inquietante.

«Logramos capturar a los tres perpetradores junto con pruebas del producto del crimen. Este éxito es una manifestación de nuestro compromiso de mantener la seguridad y el orden público en la región de West Lampung», dijo el jefe de policía de West Lampung en su declaración oficial, el viernes 17 de octubre de 2025.

Según los resultados de la inspección provisional, los tres perpetradores llevaron a cabo su acción demoliendo la casa de un residente cuyo dueño la abandonaba. Posteriormente se llevaron el vehículo y varios objetos de valor más.

La policía también consiguió varias pruebas adicionales que se cree que proceden de delitos similares.

El jefe de policía Rinaldo enfatizó que su partido seguirá tomando medidas firmes contra los delincuentes que perturban la situación de seguridad y seguridad social en su zona. También hizo un llamado a la ciudadanía a ser más consciente de la seguridad de sus respectivos entornos.

«Instamos al público a permanecer alerta, mantener la seguridad ambiental e informar inmediatamente si ven cosas sospechosas alrededor de su residencia», añadió.