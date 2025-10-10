3 pasajeros de Brimob en Affan Kurniawan de la policía de tránsito de Rantis sancionados con disculpas y patsus de 20 días

Jacarta – hasta tres miembro Brimob Polda Metro Jaya que aún no ha tenido un juicio ético por la muerte de un conductor de mototaxi (ojol) en línea Affan Kurniawanfinalmente lo hice sesión Comisión del Código de Ética de la Policía (KKEP).

Los tres eran Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David y Bripda Mardin que estaban en el vehículo táctico Brimob (rantis) en el momento del incidente. Se les consideró negligentes porque no alertaron a la dirección ni al guardia de seguridad durante el proceso de seguridad.

El jefe de la Sección de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el comisario Erdi A. Chaniago, destacó que este proceso ético es prueba del compromiso institucional de la Policía Nacional con el mantenimiento de la rendición de cuentas y la disciplina interna.

«Este proceso de juicio es un paso para garantizar que cada miembro sea responsable de sus deberes y roles. Incluso si no son los principales perpetradores, la negligencia o la falta de preparación del personal también serán responsables», dijo Erdi, el viernes 3 de octubre de 2025.



Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Comisario Erdi A. Chaniago

La audiencia de ética se celebró en la sede de la Policía Nacional, sala del tribunal Divpropam Polri, edificio TNCC, primer piso, y se llevó a cabo por separado durante tres días consecutivos, del 1 al 3 de octubre de 2025. La audiencia estuvo presidida directamente por Karowabprof Divpropam Polri, general de brigada de policía Agus Wijayanto, acompañado por varios funcionarios de Divpropam y Korbrimob Polri.

Durante el juicio estuvieron presentes cuatro testigos por cada presunto delincuente. Como resultado, se demostró que los tres violaron el artículo 5 Párrafo (1) letra c del Perpol Número 7 de 2022 relativo al Código de Ética Profesional y la Comisión del Código de Ética Policial.

Como resultado del juicio, los tres integrantes recibieron dos tipos de sanciones. Sanciones éticas, el comportamiento de los infractores se declara acto vergonzoso. Están obligados a disculparse verbalmente ante el tribunal y por escrito a la dirección de la Policía Nacional.

Con sanciones administrativas, los tres fueron colocados en un lugar especial durante 20 días, del 29 de agosto al 17 de septiembre de 2025, en el Patsus Bureau Provins Divpropam Polri y Patsus Korbrimob Polri. Agregó que hacer cumplir el código de ética es una parte importante en la construcción de la imagen de la Policía Nacional como profesional y confiable para el público.

Se sabe que los tres miembros procesados ​​no apelaron la decisión del KKEP. De esta manera, el proceso ético respecto del manejo de la manifestación del 28 de agosto fue declarado oficialmente culminado a nivel interno de la Policía Nacional.