3 nuevas características WhatsApp hace que el teléfono grupal sea aún más sofisticado, ¿has intentado?

Yakarta, Viva – Aplicación de mensajería instantánea de Meta, Whatsappnuevamente introdujo tres característica Nuevo para sus usuarios para hacer servicios «Grupo telefónico«Proporcionar una experiencia más emocionante y agradable.

En el comunicado de prensa de WhatsApp en Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025, estas tres características consisten en planificación telefónica grupal hasta la actualización del enlace telefónico. Aquí están los detalles para cada característica a partir de la planificación telefónica grupal.

Para las funciones de planificación telefónica grupal, los usuarios ahora pueden programar un teléfono para que todos puedan prepararse y unirse a actividades telefónicas grupales.

«Ahora, puede programar un teléfono e invitar a los usuarios o grupos a unirse primero presionando el botón + en la pestaña de llamadas> ‘Programe el teléfono'», dijo el comunicado de Whatsapp.

Los usuarios que programen un teléfono pueden ver y administrar todo el teléfono que tendrá lugar en la pestaña «Llamada», así como una lista de miembros y enlaces telefónicos que se pueden agregar a un calendario personal o compartido con otros.

Para todos los miembros del grupo que están programados para participar en las llamadas telefónicas del grupo, recibirán notificaciones cuando comenzará el teléfono. Además, para la segunda característica, WhatsApp presenta una nueva forma de expresarse para los usuarios de teléfonos grupales al permitir que los usuarios «levanten la mano».

Con esta reacción, los usuarios pueden levantar las manos antes de hablar, permite a los usuarios atraer la atención de otros usuarios al comenzar a comenzar la conversación y no perturbar el curso de la conversación.

Otros usuarios que no quieren hablar pero que quieren participar pueden completar sus interacciones enviando una reacción. La última característica presentada por WhatsApp para hacer que la experiencia telefónica del grupo sea más agradable es el aumento de los enlaces telefónicos.

Esta tercera característica es útil para los usuarios que actúan como creadores de enlaces telefónicos. El creador de enlaces telefónicos recibirá notificaciones cuando hay otros usuarios que se unan, lo que facilita a los creadores asegurarse de que cualquier persona que esté incorporada en la llamada.

«Su teléfono personal en WhatsApp siempre está protegido con el cifrado de extremo a extremo. Esperamos que estas características hagan que la experiencia de llamadas sea más divertida y productiva. Estamos esperando su opinión», WhatsApp cerró la declaración.