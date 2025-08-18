3 murió, el fuego no se ha extinguido

Bloque, vivo – El gran incendio que sucedió en pozo de petróleo Las personas en Hamlet Gendono, la aldea de Gandu, el distrito de Bogorjo, Blora Regency, Java Central, hasta el lunes (8/18/2025) no se han extinguido con éxito. El número de muertes aumentó nuevamente a tres personas.

Leer también: Fire Update Blora Oil Well: Dos personas murieron, 50 familias y ganado fueron evacuados



El jefe de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) Blora, Mulyowati, explicó que las víctimas murieron, entre otras, Mbah Tanek, Mbah Sureni y Mbah Wasini.

«Mbah Tanek murió inmediatamente en el lugar donde no habíamos tenido tiempo de llevarlo al hospital que había muerto del lugar», dijo cuando se confirmó en la escena, el lunes (18/08/2025).

Leer también: Cronología del fuego de petróleo en Blora mata a una gente



«Luego trajimos el Mbah Sureni al hospital, pero anoche a las 01.30 murió, luego Mbah Wasini, quien resultó ser el hermano menor de Mbah Sureni, también murió a las 07.00 había sido tratada en el Hospital General de Blora debido a la condición de casi el 90% de las quemaduras», agregó.



Pozos de petróleo pertenecientes a la gente de Gandu Village, Bogorejo Blora se incendió

Leer también: Pozos de petróleo en Blora se incendió, un ciudadano murió



Mientras que otras víctimas que aún están recibiendo tratamiento, dijo Mulyowati, son la Sra. Yeti y su hijo pequeño.

«La Sra. Yeti, este hijo de Mbah Sureni, también era la misma que la condición del cuerpo ardiente, ahora se ha remitido al Hospital Sardjito Jogja, por lo que hay tres murieron», explicó.

Muleowati agregó, la condición del pozo de aceite ardiente seguía siendo el mismo que ayer. El fuego no ha mostrado signos de extinción y humo negro azabache todavía es alto.

«Las condiciones aún son como ayer, todas las filas de Pertamina, las filas de los oficiales de policía de BPBD, Satpol PP, las filas de Forkopimcam del distrito de Bogorjo y Pak Kades Gandu junto con las filas de la comunidad todos estos olores entre sí relacionados con las condiciones actuales», explicó.

Además de causar víctimas, los incendios también hicieron 50 cabezas familiares (KK) obligadas a ser evacuadas a lugares más seguros.

«Anoche habíamos evacuado que había alrededor de 50 familias alrededor de la ubicación del pozo de petróleo que era fuego», explicó Muleowati.

Según él, los residentes fueron evacuados a la casa de los familiares más cercanos o a otros asentamientos en las aldeas circundantes.

«Algunos de ellos pidieron en la casa de sus parientes cercanos en Hamlet Gandu, hubo una iluminación, así que alrededor de 500 a 1 km de la escena», dijo.

Se realizan pasos de evacuación para evitar otros peligros que puedan surgir, como el gas tóxico o las posibles explosiones.

«Primero aseguramos la comunidad pidiéndoles que traigan objetos de valor que generalmente se transportan, con artículos valiosos y ganado», explicó.

Para las necesidades logísticas de los refugiados, BPBD junto con el gobierno de la aldea han proporcionado asistencia alimentaria para que los residentes que los acomoden.

«También llevamos a cabo la distribución de la comida EEE, lo cual es importante, la comunidad es segura, evacuaremos, por lo que no habrá más víctimas», agregó.

Hasta ahora, el equipo conjunto continúa esforzándose por extinguir el fuego y manejar en la ubicación del fuego del petróleo de la gente. (Agung/Tvone/Blora)