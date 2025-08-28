3 motos duros de Kawasaki que ahora se usan en operaciones militares estadounidenses

VIVA – Aunque la mayoría llama a vehículos militares como tanques o helicópteros, durante más de un siglo de motocicletas también jugó un papel vital. Kawasaki se convirtió en una de las marcas de confianza por los militares COMO para operación que requiere un vehículo rápido, ligero y fácil de maniobrar mientras extremo.

Citado por Viva de Lata El jueves 28 de agosto de 2025 reveló que había tres modelos principales de Kawasaki que se modificaron específicamente para las necesidades militares, especialmente a los fines de las fuerzas de operaciones especiales, el Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea, que van desde motocicletas fuera de carretera hasta mini bicicletas que podrían ser contratados en secreto.

1. Kawasaki KLR250-D8



Kawasaki KLR250-D8 Foto : Capturas de pantalla de YouTube @creating alfa

Basado en Kawasaki KLR250 de doble deporte, esta versión militar se ha modificado desde 1991. Los cambios incluyen el reemplazo de interruptores clave a los encendidos sin liquidaciones sin llave (luces apagadas y esquemas de pintura de camuflaje para misiones de sigilo.

Pesa unos 134 kg, lo que hace posible ser transportado a través de helicópteros o camiones. El motor de un cilindro de 22.8 caballos de fuerza puede penetrar velocidades de hasta 135 km/hora. El tanque de 2.91 galones es suficiente para misiones de reconocimiento de distancia corta y media, aunque esto depende de las condiciones y cargas del campo.

Su función es multifuncional: transporte de mensajes, logística de luz y vigilancia en ubicaciones que son difíciles de alcanzar por vehículos grandes. Unidades como el 75º Regimiento de Ranger se basan en la agilidad y la movilidad en una misión de tierra rápida.

2. Kawasaki M1030-M1

Basado en la plataforma KLR650, esta motocicleta está modificada por HDT (HAYES Diversified Technologies) para usar el combustible para aviones JP-8. Esta opción admite la política de la OTAN para simplificar la logística de combustible.

El motor diesel de 584cc produce un par de 30 hp y 33 lb-ft. Esta moto es muy eficiente, con un consumo de combustible de alrededor de 96 mpg y un alcance de más de 500 millas por tanque de 6 galones.

Equipado con suspensión fuerte, reposapiés anchos, luces apagadas y estantes de carga resistentes. Aunque la velocidad es limitada (~ 90 mph) y una vibración más alta, su dureza hace que esta moto sea ideal para la movilización de peso de larga distancia.

El M1030-M1 es utilizado por las Fuerzas Especiales y el Cuerpo de Marines en las operaciones de Afganistán e iraquí. Se producen menos de 500 unidades, pero esta moto ha recibido una reputación como una de las motocicletas militares de doble deporte más eficientes y duraderas.

3. Kawasaki KLX110 Mini bicicleta

Con un peso de solo 168 libras, KLX110 está diseñado para operaciones de corto rango que requieren sigilo y alta movilidad. Esta moto se puede dejar caer a través de un paracaídas o transportar por vehículos ligeros.

El motor de 112cc es bastante fácil de operar incluso por usuarios de experiencia en motor mínimo. La versión militar está equipada con pintura de camuflaje, escape corto (corte) y, a veces, un aumento en la suspensión para poder operarse en terrenos pesados.

Este modelo a menudo es utilizado por Navy Seals o fuerzas especiales de la Fuerza Aérea al abrir la base de aterrizaje o transportar equipos o personal pequeño y oculto.

Los tres modelos de Kawasaki anteriores no son la producción en masa, sino los vehículos de clase especial que se adaptan a las operaciones militares con condiciones de resistencia, eficiencia y alta movilidad.

Desde desiertos rocosos hasta remotos, estas motos demuestran su importante papel en las operaciones militares modernas donde la velocidad, la capacidad de explorar amplias y la portabilidad es el determinante del éxito de la misión.