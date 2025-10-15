3 millones de unidades de automóviles enviadas al extranjero, Toyota recibe el reconocimiento del gobierno

Yakarta, VIVA — La industria automotriz de Indonesia registró un hito histórico. PT toyota Fabricación de motores Indonesia (TMMIN) confirma su posición como principal impulsor exportar vehículo nacional con un alcance de tres millones de vehículos que se han enviado a más de 100 países desde el primer envío del Kijang de tercera generación a Brunei Darussalam en 1987.

Este logro es el resultado de un largo proceso que se inició en la década de 1970, cuando la industria automotriz nacional se limitaba únicamente a actividades de importación de vehículos. En el camino, esta industria creció hasta convertirse en una gran base de producción con capacidad para producir motores, componentes y vehículos completos.

Ahora, el nivel de contenido local de los vehículos producidos en Indonesia ha alcanzado más del 80 por ciento, lo que refleja la madurez de la cadena de suministro nacional que involucra a cientos de proveedores de diversos niveles, incluidas industrias pequeñas y medianas.

En la Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 en ICE BSD, el Ministerio de Comercio otorgó el Premio Primaniyarta Lifetime Achievement Award a TMMIN. Este premio es una forma de reconocimiento gubernamental a la constante contribución de Toyota para fomentar las exportaciones de vehículos y componentes automotrices de Indonesia al mercado global.

El director presidente de PT TMMIN, Nandi Julyanto, dijo que esta apreciación era un estímulo para fortalecer el papel de Indonesia en el mapa mundial de exportación de automóviles.

«Agradecemos la confianza del gobierno y el apoyo de todas las partes interesadas. Este logro de exportación es el resultado de la colaboración entre la industria, el gobierno y la sociedad que quieren que los productos indonesios puedan competir en el mercado global», dijo en un comunicado recibido por VIVA Otomotif el miércoles 15 de octubre de 2025.

De enero a septiembre de 2025, Toyota exportó 218 mil 162 vehículos completos, equivalente al 57 por ciento del total de las exportaciones automotrices nacionales que alcanzaron las 384 mil 382 unidades. Los modelos más populares en los mercados extranjeros incluyen Kijang Innova (ICE e híbrido), Fortuner, Veloz y Yaris Cross (ICE e híbrido).

Dos modelos electrificados, como el Kijang Innova Zenix HEV y el Yaris Cross HEV, han contribuido alrededor del 7 por ciento a las exportaciones totales de Toyota en Asia, Medio Oriente, África y América Latina.

La industria automotriz desempeña un papel importante en el apoyo a la economía nacional. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), el sector manufacturero aporta el 18,98 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y el 0,9 por ciento al crecimiento económico de Indonesia, que alcanzará el 5,03 por ciento en 2024.