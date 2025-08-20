3 mil pueblos no han disfrutado de la electricidad

Yakarta, Viva – El desarrollo de energía renovable también puede responder a los desafíos del acceso a la electricidad en el país. Hasta ahora, todavía hay muchos lugares en Indonesia que aparentemente no han obtenido acceso a la electricidad.

Ministro de aldeas y desarrollo regional desfavorecido Yandri Susanto Afirmar que es necesario tomar medidas concretas para completar los desafíos de satisfacer las necesidades energéticas de desarrollo, especialmente en las zonas rurales.

«Todavía hay tres mil pueblos que aún no han disfrutado la electricidad», dijo Mendes Yandri en Yakarta, miércoles 20 de agosto de 2025.

Los datos del ministerio de la aldea muestran que de alrededor de 75,000 aldeas en Indonesia, hasta 3.000 de ellas no tienen acceso a electricidad.

Este problema debe resolverse inmediatamente considerando que la electricidad se ha convertido en una necesidad fundamental de la comunidad.

Mendes Yandri continuó, las aldeas en Indonesia tienen un gran potencial en el desarrollo de plantas energéticas independientes, especialmente de las fuentes EBT Como microhídico, energía solar, geotérmica y viento.

«El potencial de energía en esta aldea es diverso y puede ser una solución sostenible», dijo. Los principales programas del gobierno pueden ser más fuertes si están respaldados por la disponibilidad de energía equitativa para todos los rincones del país.

Mientras tanto, el viceministro de Asuntos Interiores, Bima Arya Sugiarto, dijo que el gobierno se centró en acelerar el objetivo emisión neta cero.

«Al principio, 2060 se retiró nuevamente más rápido, 2030. Ambos son hechos solos o apoyados por International», explicó el viceministro del interior Bima Arya Sugiarto.

El suministro de energía es un factor importante para alentar el desarrollo nacional. La disponibilidad de suministro de energía, incluso de nuevas fuentes de energía renovables (EBT), que es adecuada y estable, puede garantizar que las ruedas de desarrollo y la economía sostenible puedan continuar moviéndose.

Con las crecientes necesidades, el gobierno continúa fomentando una mayor producción de electricidad, incluso a través del desarrollo de nuevas energía renovable que es más limpia y ecológica.

Indonesia tiene abundantes fuentes de energía renovable, desde energía solar, agua, biomasa, viento, hasta nuclear. Hasta ahora, desde la producción nacional de electricidad de 101 gigavatios, solo 15 gigavatios provienen de EBT.

«La discusión de la energía debe ser una prioridad en este país», dijo el presidente del comisionado de NT, Corp Nurdin Tampububolon, en sus comentarios al abrir el Archipelago Energy Forum 2025 que se celebró en la Torre Nusantara Ballroom NT.

Nusantara Energy Forum 2025 presenta discusiones con panelistas de expertos en energía, profesionales y asociaciones de energía que discuten el desarrollo de la EBT en Indonesia.

Este foro de energía es una ceremonia de colaboración para la colaboración de la televisión del archipiélago con la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Sumatra North Sumatra Jabodetabek. El foro al que asistieron más de 200 personas también fue apoyado por PT Astra International TBK, Bri, Pertamina, PT PLN (Persero), PT PLN Energi Primer Indonesia, Uob Indonesia y Chandra Karya.

El tema planteado en tres sesiones consecutivas se trata de la urgencia del desarrollo de EBT a partir de la energía solar, nuclear y del agua y la biomasa. «Indonesia realmente necesita energía adicional, especialmente de EBT, para satisfacer las necesidades domésticas», dijo el Director General de Electricidad del Ministerio de Energía y Recursos Minerales Jisman P. Hutajulu.

Presentes como otros oradores fueron miembros del Consejo Nacional de Energía de EE. UU. Natio Lasman, Jefe de la Organización de Investigación de Energía Nuclear Brin Syaiful Bakhri, Presidente de la Asociación de Planta de Energía Hidroeléctrica Zulfan Zahar, Presidente Comisionado de PT PLN PLN ENERGI INDONESIA NIKSON SILALAHI, y experto en tecnología de energía solar de la universidad de la Universidad de Indonesia Eko Setiawan.

También presente como orador invitado, a saber, el Presidente de la Comunidad de Energía de Biomasa de Indonesia, Milton Pakpahan, el Consejo de Nur Pamudji Nur Pamudji y su vicepresidente de la Asociación de Energía de Indonesia de Surya, Anggita Pradipta.