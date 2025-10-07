VIVA – ser romaní muestra una dedicación extraordinaria para poder volver a defender equipo nacional Indonesia en la cuarta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026.

Jugador Oxford United Éste afirmó estar dispuesto a ayunar con azúcar durante el período de recuperación de la lesión para poder recuperarse más rápido y estar 100 por ciento en forma cuando se enfrente a Arabia Saudita.

En Siniar The Haye Way en Youtube, Romeny contó su lucha para pasar por un período de rehabilitación lleno de disciplina. «Esta lesión es grave. No es fácil recuperarse rápidamente, pero sigo trabajando duro. Días largos, disciplina total, desde comida, sueño, todo», dijo Romeny.

El joven de 25 años destacó que mantiene su ingesta de forma estricta. «Desde la lesión no he comido ni un gramo de azúcar. Cada uno por ciento del proceso de recuperación es importante», afirmó.

Romeny sufrió una lesión cuando disputaba la Copa Presidencial 2025 el pasado mes de julio. Desde entonces, su objetivo principal es sólo uno: poder recuperarse a tiempo para fortalecer al equipo de Garuda en un partido importante contra Arabia Saudita.

«Sé que si quiero recuperarme a tiempo tengo que hacerlo todo perfecto. Ni siquiera puedo dormir tranquilo cuando comer no es cierto», recalcó.

Ahora, acumulando tres goles para equipo nacional de indonesia Se ha unido a Jeddah con sus colegas. Ha practicado con normalidad y está listo para jugar el partido inaugural del Grupo B contra Arabia Saudita en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el jueves (10/9/2025) a primera hora de la mañana.

Romeny cerró confiado, que todo el sacrificio fue acorde. «Quiero estar ahí, defender a los rojiblancos. Por eso lo doy todo», afirmó.