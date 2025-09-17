¡3 meses de sufrimiento forjado! 527 soldados jóvenes finalmente ganaron la boina marina morada, Pangkormar: verdadera identidad

Malang, Viva – Un total de 527 soldados del Cuerpo Jóvenes Marina La Armada indonesia se mantiene oficialmente Boina púrpura Después de completar el comando más severo de los marines.

La ceremonia pembaretana fue dirigida directamente por el comandante Cuerpo marino (Pangkormar) Teniente General Tni (Mar) Endi supardi. El evento tuvo lugar solemnemente en Baruna Kondang Iwak Beach, Tulungrejo Village, distrito de Donomulyo, Regencia South Malang, martes 16 de septiembre de 2025 ..

Forjó una educación dura durante tres meses

Antes de tener derecho a usar una boina morada, los jóvenes soldados fueron forjados a través de la educación de comando durante aproximadamente tres meses. Esta educación incluye cinco etapas principales, desde el fondo del comando, la resiliencia del mar, la capacitación en bosques, técnicas y tácticas de guerra de guerrillas, hasta la cima de la Cruz Medan desde Banyuwangi hasta Baruna Beach, South Malang.

El largo proceso es un símbolo de la dureza y el sacrificio que cada soldado debe pasar para merecer una identidad como parte del Cuerpo de Marines.

Tradición de pembaretan significado fallido



Comandante del Cuerpo de Marines (Pangkormar) Teniente General Tni (Mar) Endi Supardi

La serie de ceremonias se extiende llena de tradición. La procesión comenzó con la entrada de tropas ceremoniales, respeto y cría del Cuerpo de Marines Jaleshu Bhumyamca Jayamahe Corps.

Seguido de la instalación de un cuchillo de comando, leyendo el decreto de Pangkormar, el discurso del primer presidente de la República de Indonesia IR. Soekarno el 15 de noviembre de 1959 durante la sumisión del Kko Al Panji, hasta la lectura del último mensaje de Hero Usman Harun.

El momento pico estuvo marcado por el uso de boinas moradas por el inspector ceremonial, la pronunciación de los soldados del Cuerpo de Marines, el mandato del comandante y la oración juntos.

Mensaje del comandante: cuide el honor del Cuerpo de Marines

En su mandato, Pangkormar enfatizó que las condiciones mundiales actuales todavía están coloreadas por conflictos entre países y desafíos de seguridad domésticos cada vez más complejos. La situación exigía la preparación del TNI, especialmente el Cuerpo de Marines como una de las operaciones de TNI Kotama que a menudo está presente en el campo de batalla y proporciona resultados orgullosos.

«Hoy todos han confirmado su identidad como un soldado del Cuerpo de Marines que es esencialmente una Fuerza de Llanura Anfibia con las calificaciones de la capacidad del Soldado de Comando», dijo Pangkormar, citado por Viva de la Instagram oficial marina Tni alMiércoles 17 de septiembre de 2025.

«Haga de este honor una motivación para continuar comprometiéndose, practicando y luchando por la gloria y el buen nombre del Cuerpo de Marines de la Marina», dijo.