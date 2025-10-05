3 Los niños de Patrick Kluivert aparecen Gacor por delante del equipo nacional de Indonesia contra Arabia Saudita, ¡todos ellos hacen objetivos!

Yakarta, Viva – La familia de Kluivert está en el centro de atención del mundo del fútbol. Tres niños de la leyenda holandesa, Patrick KluivertParece sorprendente en tiempo secuencial. ¡Sorprendentemente, todos ellos marcaron goles con éxito para sus respectivos clubes!

Esta interesante historia fue subida por una cuenta internacional de fútbol @433 en Instagram. En la carga, escribieron, «¡Qué semana para el gerente de identificación Patrick Kluivert!«Refiriéndose al padre que ahora sirve como entrenador Equipo nacional indonesio.

Shane Kluivert brilla en Barcelona

A partir del más joven, Shane Kluivert, quien se desempeñó brillantemente con el Barcelona Sub-19 en la UEFA Youth League. Marcó un gol en una victoria por 2-1 sobre el PSG U-19 el martes 1 de octubre de 2025.

Shane anotó en el minuto 67 y aseguró una victoria importante para el equipo joven de Blaugrana. Su apariencia energética cosechó muchos elogios.

Ruben Kluivert trajo a Lyon a ganar en la Europa League

Un día después, fue el turno de Ruben Kluivert para presumir. El defensor Olympique Lyon enumeró su nombre en el marcador cuando su equipo ganó 2-0 sobre Red Bull Salzburg en la Europa League, el jueves 2 de octubre de 2025.

El objetivo de Ruben nació en el minuto 57 a través de una situación de pelota muerta, al tiempo que aseguró tres puntos valiosos para Les Gones.

Justin Kluivert Completa la semana perfecta



Jugador de Bournemouth, Justin Kluivert

Justin Kluivert cerró la extraordinaria semana de la familia de Kluivert. Jugador de la AFC Bournemouth Marcó un gol en una victoria por 3-1 sobre Fulham en el partido de la Premier League, el viernes 3 de octubre de 2025.

El objetivo de Justin en el minuto 84 ayudó a las cerezas a asegurar tres puntos frente a sus propios seguidores.

Patrick Kluivert se convierte en el centro de atención

La historia de tres niños Kluivert que anotaron en solo tres días hizo que el padre, Patrick Kluivert, fue objeto de discusión. El público llama a esto la semana más orgullosa para el entrenador del equipo nacional indonesio.



Entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert

Cuenta de fútbol indonesio @faktabola incluso escribió bromas en la columna de comentarios:

«Luego, Patrick Kluivert anotará una patada en bicicleta en el partido de Arabia Saudita contra Indonesia. «

Patrick Kluivert ahora está preparando el equipo de Garuda antes de un importante duelo contra Arabia Saudita e Irak en los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática de 2026. Los fanáticos esperan que el aura de la victoria familiar de Kluivert se pueda transmitir al equipo nacional indonesio en el partido más tarde.