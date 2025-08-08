3 Los boxeadores indonesios se enfrentan a los campeones de Tailandia en el anillo superestrella Knockout, El Rumi vs Jefri Nichol

VIVA – Yakarta será testigo del calor de la rivalidad boxeo Indonesia vs Tailandia en la superestrella Knockout King of the Ring en el Centro de Convenciones Internacionales de Yakarta (JICC), sábado 9 de agosto de 2025

Del total de 10 partidos celebrados, tres de ellos reunidos bóxer La patria contra el representante del elefante blanco.

El CEO de Sens Entertainment, Sultan Sapta, aseguró que este evento presentara partidos de clase alta, incluida la carrera por títulos internacionales.

«Superstar Knockout Esta vez en total habrá 10 partidos, que van desde clase amateur, profesional, influencer. Y también hay una pelea por el Campeonato Nacional de ICB y el Súper Peso Súper Feather de la AMB South Asia», dijo en una conferencia de prensa en Yakarta el viernes.

El partido más prestigioso fue la lucha por el cinturón de la AMB Superia South South Asia, el cinturón de la AMB entre el boxeador senior indonesio, Ruben Manakane, frente a un joven boxeador tailandés, Sujaritchon Sumpai.

Ruben es una figura experimentada que ha luchado en varios anillos asiáticos desde su debut profesional en 2011. Pero su oponente no es una figura descuidada. Surampai vino con un récord brillante: ocho victorias y solo una derrota, siete de ellos a través de KO.

Además de Ruben, la estrella de Vietnam 2021 Sea Games, Maikhel Muskita, también desafiará a Thai Boxer, Meka Papasang. Para Maikhel, este duelo es parte de la preparación para los Juegos Sea Tailandia 2025.

Sin olvidar, la fiesta de clase liviana también trajo a Jarstank de Indonesia a enfrentar a Pathueang Sikun de Tailandia, quien era conocido por ser agresivo desde la ronda inicial.

La rivalidad de Indonesia -Thaniland en el anillo siempre está desencadenando la tensión. Ambos países tienen una fuerte tradición de boxeo en el sudeste asiático, por lo que cada reunión siempre está llena de prestigio.

Fuera de este duelo internacional, el evento Knockout superestrella también contará con entretenimiento e influencers, incluido el Duel El Rumi vs. Jefri Nichol luchando por el cinturón de campeonato nacional de ICB.

En total hay 10 fiestas que entretendrán a la audiencia:

Daffa Sudradjat vs. Ernaldo

Avensius vs Nasip

Randy Ngabalin vs Bobby Manullang

Don Chino vs Meccin

Jerstank vs pathueang sikun

Ruben Manakane vs Sujaritchon Sumpai

Micista

Naufal Samudra vs AQSA Aswar

LiyAnzef vs Sabreena Dressler

El Rumi vs Jefri Nichol