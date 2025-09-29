3 Los activos de Krypto Dime tienen el potencial de explotar

Yakarta, Viva – Precio activos criptográficos No siempre tiene que ser costoso tener el potencial de CUAN.

También se predice que tres activos criptográficos cuyos precios todavía se negocian en el rango de RP300-RP1,700 por token tendrán un futuro brillante.

Aunque el precio es barato, se dice que los tres prospectos tienen una gran oportunidad a fines de septiembre de 2025.

Consulte las recomendaciones de los activos de Krypto Dime tienen el potencial de alcance este año, como se cita en el sitio IndodoxLunes 29 de septiembre de 2025:

La chimenea (Kmno)

– Precio actual: RP1,119.

– Capitalización de mercado: ± RP3.18 billones.

– Volumen de negociación 24 horas: RP379 mil millones.

KMNO es un token de Kamino Finance, una plataforma Defi en la red Solana. En pocas palabras, Defi es un «banco de versiones blockchain» donde las personas pueden almacenar, pedir prestado o invertir sin bancos tradicionales.

Kamino ofrece características como préstamos criptográficos (préstamos), provisión de liquidez y estrategias de inversión automática. Los analistas evalúan el precio de KMNO puede aumentar a RP3,340 – RP5,010 (US $ 0.20 – US $ 0.30) si el ecosistema Defi en Solana continúa creciendo.

Zora (Zora)

– Precio actual: RP1,010.

– Capitalización de mercado: ± RP3.38 billones.

– Volumen de negociación 24 horas: RP932 millones.

Zora se centra en el Social Web3, que es la plataforma en cadena para la monetización de los creadores de contenido donde los creadores pueden vender directamente publicaciones o trabajos en forma de tokens digitales, sin intermediarios de grandes plataformas.

Zora está integrado con la red Blockchain de Coinbase, por lo que tiene una base sólida en el sector creador económico. Con una tendencia económica creadora cada vez más popular, los analistas estiman que el precio de Zora puede penetrar RP1,670 – RP2,505 (US $ 0.10 – US $ 0.15) a fines de 2025.

– Precio actual: RP249.

– Capitalización de mercado: ± RP. 11.47 billones.

– Volumen de negociación 24 horas: RP1.3 billones.

Gala es un token del ecosistema Web3 Gaming que construye el concepto de juego a Earn, lo que significa que los jugadores pueden obtener tokens o activos digitales al jugar.

Algunos juegos populares como Town Star y la colaboración con grandes estudios son la atracción principal. Los analistas estiman que el precio de la gala puede tocar RP835 – RP1,670 (US $ 0.05 – US $ 0.10) al final de 2025 con la adopción cada vez más generalizada del juego blockchain.