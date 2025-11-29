3 jugadores importantes de la selección nacional de Indonesia a los que Persija Jakarta apunta en el mercado de fichajes

Jacarta – persia Según se informa, Yakarta aparecerá agresiva en el mercado de fichajes durante la mitad de temporada 2025-2026. Varios nombres de jugadores. Selección Nacional de Indonesia Se dice que está en el radar de los Tigres de Kemayoran.

Este paso se tomó para mantener la competencia en la cima, considerando que Persija se encuentra actualmente en el segundo lugar de la clasificación con 29 puntos en 13 partidos, justo debajo del Borneo FC que ha acumulado 33 puntos.

Con la apertura del mercado de fichajes en enero de 2026, varias figuras comienzan a vincularse con el equipo de Mauricio Souza. Los siguientes son 3 jugadores que se dice que son objetivos de Persija Jakarta.



Duelo entre Ivar Jenner y el jugador iraquí Mustafa Saadoon

El interés de Persija por el joven centrocampista de la selección nacional sub-22 de Indonesia, Ivar Jenner, fue transmitido directamente por el técnico del Persija Jakarta, Mohamad Prapanca. Además, el jugador dejará el FC Utrecht al final de esta temporada.

«Sí, tal vez (Ivar Jenner). ¿Pero es el único? Todavía hay dos o tres jugadores más», dijo Prapanca en Yakarta, el sábado 29 de noviembre de 2025.

Si esta transferencia se materializa, se prevé que el mediocampo de Persija se vuelva aún más sólido. La presencia de jugadores como Rizky Ridho y Jordi Amat hará que el proceso de adaptación de Jenner sea mucho más rápido.



Joey Pelupessy, centrocampista de la selección de Indonesia

El siguiente nombre es Joey Pelupessy, que actualmente está reforzando al SK Lommel. El contrato del centrocampista de 32 años expirará en junio de 2026, lo que lo convierte en objetivo de varios grandes clubes de la liga indonesia, incluidos Persija y Persib Bandung.

«Según se informa, Persija Jakarta está explorando la oportunidad de contratar al experimentado mediocampista Joey Pelupessy (32)», escribió @persijatalk.

La experiencia de Pelupessy en competiciones europeas es la principal razón por la que Persija está interesado en incorporarlo. Se cree que su presencia puede fortalecer el mediocampo y aumentar las posibilidades de Persija de competir por el título.



Ricky Kambuaya, Indonesia vs China en la clasificación para el Mundial 2026

Según los informes, Persija está buscando un nuevo mediocampista ofensivo después de que se considerara que la contribución de Gustavo Franca no era óptima. Uno de los nombres que ha surgido es el del jugador del Dewa United y centrocampista de la selección de Indonesia, Ricky Kambuaya.

«¡Rumorrrr! Antes del mercado de fichajes de invierno, Persija Jakarta está interesada en reclutar al Dewa United y al jugador de la selección nacional de Indonesia, Ricky Kambuaya, para fortalecer la segunda ronda», escribió @velvabol.

Aun así, las posibilidades de Persija de hacerse con Kambuaya no son fáciles. Ha sido un pilar importante en el centro del campo del Dewa United en las últimas temporadas.