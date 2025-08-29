3 jugadores del equipo nacional indonesio calentan la Europa League 2025/26

Yakarta, Viva – La orgullosa noticia proviene del mundo del fútbol europeo. Tres jugadores Equipo nacional indonesio potencialmente presumiendo en el evento Liga Europea 2025/26 con sus respectivos clubes.

Desde la fortaleza de las águilas de adelante, hay un nombre Dean JamesEl ala de la temporada pasada llevó a su equipo a triunfar en la Copa KNVB. Gracias al título, adelante, Eagles se embolsó inmediatamente boletos para la fase del Grupo de la Europa League esta temporada.

Mientras tanto, FC Utrecht también seguramente aparecerá después de garantizar los avances a través de la vía de calificación. En este equipo, hay dos jugadores que están muy cerca del público indonesio.

El primero es Miliano Jonathansextremo que está en el proceso de convertirse en ciudadano indonesio.



Candidato del delantero del equipo nacional indonesio, Miliano Jonathan

Segundo, Ivar JennerEl joven centrocampista que ya se había convertido oficialmente en parte del equipo de Garuda. En la actualidad, Jenner acaba de ser ascendido al primer equipo del FC Utrecht.

La presencia de James, Jonathans y Jenner en la competencia europea es claramente la preocupación de los amantes del fútbol en el país. Además de poder aumentar su experiencia internacional, el rendimiento elegante en sus respectivos clubes también puede tener un impacto positivo en el equipo nacional indonesio en el futuro.

Con la aparición de Eagles y FC Utrecht en la Europa League, el público indonesio ahora tiene razones adicionales para participar en una competencia feroz en la competencia.