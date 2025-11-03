3 grandes partidos de la Liga de Campeones 2025/2026 esta semana intermedia

VIVA – Campeones de Liga Europa 2025/2026 vuelve a estar en pleno apogeo a mediados de esta semana. Una serie de partidos prestigiosos están listos para presentarse desde el miércoles 5 de noviembre de 2025 hasta el viernes 7 de noviembre de 2025.

Uno de los duelos más esperados es Liverpool contra real madrid. El encuentro de estos dos gigantes europeos siempre trae consigo un gran prestigio y un drama emocionante en el campo. No sólo eso, los otros dos partidos también tienen el potencial de presentar batallas no menos interesantes.

Aquí hay tres partidos candentes que vale la pena ver en la cuarta jornada de la Liga de Campeones 2025/2026:

1. Liverpool-Real Madrid

Liverpool y Real Madrid se vuelven a enfrentar en la Liga de Campeones. Este duelo tendrá lugar en Anfield el miércoles a las 03:00 WIB. Este duelo supone una dura prueba para las tropas de Arne Slot que atraviesan un mal momento a lo largo de octubre de 2025.

Si analizamos el desempeño reciente, Los Blancos son los favoritos para robarse la victoria. Mientras tanto, los Rojos no quieren pasar vergüenza ante el público. La plantilla de Arne Slot se esforzará al máximo para conseguir el máximo de puntos.

Los registros de encuentros de los últimos cinco años muestran el dominio del Real Madrid con cuatro victorias. El Liverpool solo ha ganado una vez, concretamente en la fase liguera de la temporada pasada (2024/2025), cuando Cody Gakpo y Alexis Mac Allister llevaron al equipo de Merseyside a una victoria por 2-0 en Anfield.

2. PSG vs Bayern Múnich

Otro partido prestigioso trae al Paris Saint-Germain (PSG) contra el Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes, el miércoles (11/05/2025) a las 03.00 WIB.

El Bayern llegó a Francia con mucha confianza después de registrar 15 victorias consecutivas en varias competiciones. Esta impresionante consistencia será puesta a prueba por la fortaleza del PSG en casa.

Sin embargo, el PSG tiene un capital fuerte. Sólo ha perdido dos de sus 41 partidos en casa en la Liga de Campeones (33 victorias, 8 empates). Estas estadísticas hacen que el duelo entre ambos equipos se prevea intenso desde los primeros minutos.

En los últimos cinco encuentros, el Bayern de Múnich está muy por delante con cuatro victorias, mientras que el PSG sólo ha ganado una vez. Este partido es también una oportunidad para que el PSG revierta su mal historial ante los gigantes alemanes.

3. ciudad de manchester vs Borussia Dortmund

Un partido igualmente interesante se presentó en el Etihad Stadium cuando el Manchester City recibió al Borussia Dortmund el jueves (11/06/2025) a las 03:00 WIB.