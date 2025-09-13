3 Estrategias principales para el rendimiento empresarial de conciertos en medio de la contracción de la industria nacional de cemento

Yakarta, Viva – Pedido semen Doméstico que todavía está contratado desde 2024 fomenta la industria del cemento, incluida la TBK de PT Semen Indonesia (Persero) (Decir) tomar medidas estratégicas. Esto es para impulsar el rendimiento comercial capturando nuevas oportunidades.

El subdirector de SIG, Andriano Hosny Panangian, dijo que la compañía con el Código de Emisor SMGR se estaba centrando en tres estrategias principales. A saber, la mejora de la gestión del micro mercado, la rentabilidad y la optimización de los productos derivados de cemento y cartera.

«Sig es optimista de que la industria nacional del cemento tiene una perspectiva positiva, luego de la necesidad de cemento para el programa de 3 millones de viviendas y el desarrollo de infraestructura que es parte del enfoque del gobierno», dijo Andriano en una exposición pública de la compañía, citada el sábado 13 de septiembre de 2025.

Explicó, al llevar a cabo estas tres estrategias principales, Sig se acercó a comprender las necesidades y características de los clientes en cada región. Mientras que aumenta la gobernanza de la cadena de suministro para que sea más efectiva y eficiente, y contribuya al aumento de la rentabilidad de la compañía.

«Como bumn, SIG está listo para tener éxito en Indonesia con una variedad de soluciones innovadoras de materiales de construcción y servicios de calidad, así como el apoyo de amplias redes de producción y distribución», dijo Andriano.

En la actualidad, SIG tiene ocho marcas de cemento fuertes y es líder del mercado en varias regiones en Indonesia y región, incluidos Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, Dynamix, Semen Andalas, Semen Baturaja, Semen Merdeka y Thang Long Cement.

Para los productos comercializados en Indonesia, además de estar certificado SNI y contiene más del 90 por ciento de los componentes nacionales (TKDN), los productos SIG también han ganado certificados Etiqueta verde del Consejo de Productos Verdes Indonesia.

Esto es inseparable del compromiso de implementar los principios de sostenibilidad en los procesos comerciales y de producción, de modo que los productos de cemento y los descendientes de cemento, como el concreto, listos para usar y ladrillo. entrelazar La precisión tiene emisiones de carbono hasta un 38 por ciento más bajas que los productos convencionales.

Explicó que actualmente la operación SIG respaldada por una fábrica de cemento integrada en 9 ubicaciones, la fábrica de embalaje en 27 ubicaciones, 7 fábricas de molienda de cemento y 7 puertos, también se fortalece con más de 350 distribuidores tanto en Indonesia como en Vietnam (TLCC) y más de 63,000 tiendas minoristas en Indonesia.

Con una extensa red operativa, SIG optimiza la digitalización y la inteligencia artificial o inteligencia artificial (Ai) en la gestión de la cadena de suministro (gestión de la cadena de suministro)Mantener la distribución suave y garantizar la disponibilidad de materiales de construcción en todas las regiones de Indonesia y la región es más medible y efectivo a gran escala.

Además de apuntar al aumento de las ventas nacionales, Sig también apunta al mercado exportar Para optimizar la utilización. En el semestre I-2025, SIG logró registrar un aumento significativo en las ventas de exportación del 24.9 por ciento. Los esfuerzos de Sig para maximizar el mercado de exportación serán más fuertes con el apoyo de muelles y instalaciones de producción en la fábrica Tuban, Java East, cuyo desarrollo ha entrado en la etapa de prueba que tuvo lugar en marzo a noviembre de 2025.

Durante el período del 3 de marzo al 14 de agosto de 2025, Sig a través de su subsidiaria, PT Solusi Bangu Indonesia TBK (SBI) que opera la fábrica y el muelle, ha realizado con éxito una prueba con un volumen de 350 toneladas, así como una prueba de 27,415 toneladas Planta de embalaje En Lampung y Belawan. Juicio enviando cemento a dos instalaciones planta de embalaje Esto se realiza usando 4 unidades de barcos.

Mientras tanto, el desarrollo de muelles e instalaciones de producción en Tuban es parte de la cooperación entre PT Solusi Bangu Indonesia TBK y Taiheyiyo Cement Corporation, que tiene como objetivo satisfacer la demanda de mercados de exportación en los Estados Unidos.

Con la capacidad de cumplir la capacidad de exportación de hasta 1 millón de toneladas de cemento por año, este proyecto será un hito importante no solo para fortalecer la capacidad de distribución, sino que también contribuye a la competitividad del mercado de exportación y el fortalecimiento de la red de distribución global de la compañía.

Andriano Hosny Panangian agregó, recientemente PT Restranding Effects Indonesia (Pefindo) enfatizó que las clasificaciones de IdaAAA eran estables para los lazos SIG y sostenibles I y II. «Esta clasificación refleja el importante papel de SIG en la agenda de desarrollo del país, una fuerte posición de mercado de la disponibilidad de instalaciones de producción y logística bien diversificadas, así como un perfil financiero conservador para apoyar los pasos de la compañía para fortalecer el dominio en la industria de los materiales de construcción en Indonesia», dijo Andriano.