3 estadios son atacados por PSSI para convertirse en un nuevo hogar del equipo nacional indonesio

VIVA – Pssi comenzó a preparar varios estadios como candidatos al hogar nuevos Equipo nacional Indonesia. Este paso fue dado para expandir la opción del lugar de Garuda después de la calificación de la Copa Mundial 2026 casi siempre jugada en el estadio principal de Bung Karno (SUGBK), Yakarta.

En la agenda de la jornada de la FIFA septiembre de 2025, Equipo nacional indonesio Aparecerá en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya. Sin embargo, PSSI no se detuvo allí. Hay otros tres estadios que ahora están entrando en radar como una alternativa a la jaula del equipo nacional en el futuro.

Estadio Internacional de Yakarta (Él) es uno de los lugares principales que se miran. Incluso se proyecta que el estadio de gran capacidad se convertirá en el lugar de la jornada de la FIFA en marzo de 2026. Presidente de PSSI, Erick thohirConfirma que este paso es parte de la estrategia de la federación a largo plazo.

«Si vemos, PSSI ahora realmente construye en serio el equipo nacional. Hemos logrado construir los estratos del equipo nacional femenino, ahora hay U-16, U-20 y personas mayores. Luego, en su hijo no se detuvo, el U-17 está probando, el U-23 competirá en septiembre, aún no senior», dijo Erick.

Según Erick, la necesidad de instalaciones deportivas es la razón principal. Incluso afirmó haber discutido la agenda de la jornada de la FIFA en marzo de 2026 al gobierno de DKI Jakarta.

Además de JIS, el estadio principal de North Sumatra en Deli Serdang también está en la lista. El estadio con una capacidad de 25,000 espectadores se utilizó en la Copa de Independencia de 2025 que presentó al equipo nacional U-17 indonesio con Mali, Uzbekistán y Tayikistán.

«Gracias, el gobernador, el regente, el vicegobernador y todo el gobierno se ubican en el norte de Sumatra», dijo Erick Thohir después del torneo.

Erick evaluó que este estadio tiene una ventaja porque está específicamente diseñado para el fútbol sin una pista deportiva, además de un campo de apoyo adecuado.

«Ciertamente estamos orgullosos y también tenemos optimismo de que Sumatra del Norte, creo que también puede ser una jaula del equipo nacional. Bueno, ¿por qué? Tenemos tres juicios. Una, las instalaciones son muy buenas. Esta es una capacidad de 25,000, especial para el fútbol. A veces en otros lugares hay pistas deportivas. Luego vemos que el campo de entrenamiento también es adecuado», dijo Erick.

No solo eso, Banten International Stadium (BIS) en Serang también ingresó al radar PSSI. Se considera que el magnífico estadio, ahora utilizado por Dewa United como la sede de la Super League 2025/2026, tiene un gran potencial para levantar el prestigio de Banten.

«La existencia de este estadio levantará y promoverá a Banten en el Arena Nacional e Internacional. Nuestro equipo nacional jugará aquí, y ese será un gran impulso para el fútbol de Banten», dijo Erick.