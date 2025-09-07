3 escenarios del destino del equipo nacional U-23 indonesio en la calificación de la Copa Asiática U-23 2026

Sidoarjo, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 23 Vivirá un partido de vida útil contra Equipo nacional de Corea del Sur U-23 en el último partido de la calificación del Grupo J Copa asiática u 23 2026 en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025. Este partido determinará si Garuda Muda puede avanzar a las finales que se celebrarán en Arabia Saudita.

Leer también: Gerald Vanenburg no tiene miedo de un mal historial contra el entrenador surcoreano



Aquí hay tres escenarios que pueden ocurrir:

1. Si Indonesia gana

Leer también: Entonces el hombre del partido contra Macao, Arkhan Fikri enfatiza el equipo nacional indonesio U-23 debe doblar Corea del Sur



Puntuación 1-0: Indonesia salió como campeón del grupo, Corea del Sur todavía calificó como el mejor segundo porque su diferencia de goles aún era superior (+12).



Duele del equipo nacional indonesio U-23 vs. Macao U-23 Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Leer también: Macau Roll 5-0, Erick Thohir le pidió al equipo nacional U-23 indonesio que piense de inmediato en Corea del Sur



Puntuación de más de 1-0: Indonesia sigue siendo ganadores del grupo, Corea del Sur probablemente todavía esté en el mejor finalista porque todavía tiene un gran equilibrio de goles.

Es decir, cualquier victoria llevará a Indonesia a las finales.

2. Si Indonesia dibuja

Indonesia terminará en la posición de segundo lugar, mientras que Corea del Sur califica como ganadores del grupo.

El destino de Indonesia está determinado por la comparación con el subcampeón de otros grupos. Solo 4 de los mejores finalistas de 11 grupos tienen derecho a calificar.

El sorteo hizo las delgadas oportunidades de Indonesia, pero todavía había esperanza a través de la mejor vía de segundo lugar.

3. Si Indonesia pierde

Corea del Sur automáticamente Champions Group.

Indonesia no pudo calificar porque solo recaudó 4 puntos y la diferencia de goles no era competir con otros corredores grupales.

La derrota significa que Indonesia es eliminada de las calificaciones.

Great Garuda Young Betting

Con el formato 11 de los mejores campeones del mejor grupo + 4, Indonesia en realidad tiene una gran oportunidad. Sin embargo, el escenario más seguro es ganar el partido contra Corea del Sur.

Una victoria estrecha de 1-0 es suficiente para llevar a Garuda Muda a Arabia Saudita con el estado del campeón del grupo, mientras hace sonreír a ambos equipos porque califican.