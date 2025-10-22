3 El código duro de Shin Tae-yong regresa a la selección nacional de Indonesia, Alex Pastoor, miembro de Spray DPR

VIVA – La cuestión del regreso de Shin Tae-yong a la silla de entrenador. Equipo Nacional Indonesia se está fortaleciendo. Tras separarse a principios de 2025, ahora una serie de señales parecen indicar que el técnico surcoreano está listo para abrir un nuevo capítulo con la plantilla de Garuda.

Al menos, hay tres grandes códigos que muestran la posibilidad del regreso de Shin Tae-yong. A partir del apoyo político, los gestos pacíficos del presidente general del PSSI Erick Thohira una declaración abierta del propio Shin, quien admitió que todavía tenía su corazón puesto en Indonesia.

Esta noticia fue la más destacada por los lectores de VIVA durante todo el miércoles 22 de octubre de 2025. Aparte de eso, también hubo noticias relacionadas. Alex Pastor que fue rociado por el Miembro RPD RI ¿Cómo es en su totalidad? Esto es lo que presentamos en el Resumen:

5. Alex Pastoor dice que es ilógico que la selección de Indonesia vaya al Mundial, André Rosiade está furioso: ¡Un millón de razones!

Declaración del ex segundo entrenador de la selección de Indonesia, Alex PastorProvocó fuertes reacciones de varias partes, incluido el asesor del Semen Padang FC, Andre Rosiade.

En sus comentarios, Pastoor evaluó que las expectativas de que el Garuda Squad pudiera clasificarse para el Mundial de 2026 eran ilógicas.

4. Shin Tae-yong: Sinceramente, mi corazón se inclina hacia la selección nacional de Indonesia

Entrenador de Corea del Sur, Shin Tae Yong (STY) admitió que todavía tiene la oportunidad de entrenar a la selección de Indonesia si hay una oferta seria de PSSI.

Actualmente, el puesto de entrenador de la selección nacional de Indonesia está vacante después de que el PSSI despidiera a Patrick Kluivert cuando no logró que la selección rojiblanca se clasificara para el Mundial de 2026 el jueves 16 de octubre de 2025.

3. Shin Tae-yong decidió regresar a la selección nacional de Indonesia a pesar de que había una oferta mejor.

Entrenador de Corea del Sur, Shin Tae Yongabriendo la oportunidad de volver a dirigir la selección nacional de Indonesia. El hombre de 54 años admitió que estaba dispuesto a considerar si PSSI hacía una oferta oficial.

El puesto de entrenador en jefe de la selección nacional de Indonesia está actualmente vacante después de que PSSI se separara de Patrick Kluivert. El fracaso en llevar al equipo de Garuda al Mundial de 2026 significó que la colaboración entre ambos tuvo que terminar prematuramente.

2. ¡Caliente! Miembro de la RPD rocía a Alex Pastoor después de calificar de ilógico que la selección de Indonesia se clasifique para el Mundial de 2026

El fracaso de la selección de Indonesia en su avance al Mundial de 2026 sigue cosechando fuertes reacciones de diversas partes. Esta vez fue el turno de los integrantes. RPD RI y el asesor del Semen Padang FC, Andre Rosiade, quien criticó duramente tras escuchar las declaraciones del ex segundo entrenador holandés, Alex Pastoor.