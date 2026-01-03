3 duelos de la Superliga se calientan a principios de 2026, tenga en cuenta el horario de televisión y el enlace de transmisión en vivo

Jacarta – Competencia Superliga La temporada 2025/26 presentará inmediatamente partidos interesantes a principios de 2026. El sábado 3 de enero de 2026 se celebrarán un total de tres duelos candentes que, según se prevé, atraerán la atención de los aficionados al fútbol indonesio.

Desde partidos de máxima categoría hasta duelos clásicos llenos de prestigio, estos tres partidos serán determinantes importantes de la posición de los clubes en la clasificación.

Borneo FC samarinda vs. PSM Makassar

El primer partido enfrentará al Borneo FC Samarinda contra el PSM Makassar en el estadio Segiri, el sábado por la tarde a las 15.30 WIB.

Pesut Etam aspira a la victoria para recuperarse después de cuatro partidos sin resultados máximos, mientras que el PSM llega con la ambición de sumar puntos para mejorar su posición en la mitad de la tabla.

Podrás ver este duelo en la pantalla de Indosiar y en vivo vía Vidio. [LINK STREAMING]

persia Yakarta vs Persijap Jepara

Al mismo tiempo, se presentó un partido igualmente interesante en el estadio Gelora Bung Karno, cuando Persija Jakarta recibió a Persijap Jepara a las 15.30 WIB.

Este duelo es una oportunidad para que los Kemayoran Tigers consigan todos los puntos en casa, mientras que Persijap está decidido a ofrecer una feroz resistencia a pesar de ser el equipo visitante.

Puedes ver este duelo en vivo a través de la plataforma Vidio. [LINK STREAMING]

Madura United vs. Persebaya Surabaya

El último partido del día reunió a dos rivales clásicos, el Madura United FC contra el Persebaya Surabaya en el estadio Gelora Madura Ratu Pamelingan, el sábado por la noche a las 19:00 WIB.

Este derbi de Java Oriental seguramente será apasionante, considerando la larga rivalidad entre los dos equipos y la gran motivación por conseguir el máximo de puntos.

Puedes ver este duelo en la pantalla de Indosiar y en vivo vía Vidio. [LINK STREAMING]

Calendario completo de la Superliga – sábado 3 de enero de 2026

15.30 WIB: Borneo FC Samarinda vs PSM Makassar – Estadio Segiri

15.30 WIB: Persija Jakarta vs Persijap Jepara – Estadio Gelora Bung Karno

19.00 WIB: Madura United FC vs Persebaya Surabaya – Estadio Gelora Madura Ratu Pamelingan

Estos tres partidos se podrán ver a través de transmisiones de televisión nacionales y también de la transmisión en vivo oficial de la Superliga, para que los fanáticos del fútbol indonesio no se pierdan ningún momento emocionante a principios de 2026.