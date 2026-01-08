3 defensores duros para sustituir a Federico Barba en Persib, hay exjugadores del Atlético de Madrid

VIVA – Decisión Federico Barba regresar a Europa fue un duro golpe para persib Bandung. En medio de una reñida competición en la Superliga, la salida del defensa italiano deja un gran vacío en la línea defensiva de Maung Bandung que debe llenarse de inmediato.

Esta situación hace que la dirección de Persib corra contra el tiempo. La ventana de transferencias de mitad de temporada de la Superliga 2025/2026 está programada para abrirse el 10 de enero de 2026 y cerrarse el 6 de febrero de 2026. El lapso de tiempo limitado exige pasos rápidos y medidos para mantener la estabilidad del equipo.

Cuando la partida de Barba se hizo segura, varios nombres comenzaron a asociarse con Persib Bandung. Sin embargo, los candidatos que circulan no son fichajes libres y siguen bajo contrato con sus respectivos clubes.

1. Enric Saborit

El defensa español no es una figura extranjera en el radar de Persib. El club estuvo vinculado a él cuando Saborit aún reforzaba al Maccabi Haifa. Actualmente, el jugador de 1,87 metros de altura figura en la lista del AEK Larnaka de la liga chipriota.

Con formación en la cantera del Atlético de Madrid y experiencia jugando en competiciones europeas, se considera que Saborit tiene un carácter cercano a la figura de Barba. Un estilo de juego tranquilo, fuerza en los duelos y una cuidadosa distribución del balón son valores añadidos que a menudo se destacan.

2. Junior Eldstal

Este defensa malayo con sangre sueca tiene una especial cercanía con Bojan Hodak, habiendo sido anteriormente su jugador de confianza en el Johor Darul Takzim y en la selección de Malasia. Estos factores hacen que se crea que el proceso de adaptación no llevará mucho tiempo.

La postura corporal imponente y la comprensión del enfoque táctico de Hodak se convirtieron en la principal ventaja de Eldstal. Su presencia tiene el potencial de proporcionar estabilidad instantánea a la línea defensiva de Persib en medio de una situación de transición.

3. Renán Alves

El defensor brasileño es ampliamente conocido como un defensor con carácter fuerte y ha sido probado en competiciones nacionales. Además de ser sólido en defensa, Renan también suele ser una amenaza en situaciones de balón parado.

Si Persib quiere un defensor agresivo y experimentado en la Liga 1, Renan Alves podría ser una alternativa realista. Sin embargo, al igual que los otros dos nombres, el estado del contrato sigue siendo un factor crucial que debe tenerse en cuenta.