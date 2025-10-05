3 cuerpos de víctimas colapsaron al khoziny ponpes identificados, esta es la lista

Yakarta, Viva – Identificación de víctimas de Tim Desaster (DVI) Policía regional de Java Oriental logró hacer identificación tres cuerpo La víctima colapsó el Al Khoziny Islamic Boarding (Ponpes) en Buduran, Sidoarjo.

División de Medicina y Salud de la Policía Regional de Java Oriental, el comisionado principal Pol M. Khusnan dijo que los tres cuerpos fueron identificados a través de datos médicos, dientes y propiedades de las víctimas.

«Esta noche presentamos los resultados de la operación DVI. El equipo de DVI de la Policía Regional de Java Oriental ha logrado identificar tres cuerpos», dijo en el Hospital Bhayangkara en Surabaya, citado desde Antara, el domingo 5 de octubre de 2025.

Detalló, el primer cuerpo con número de PM RSBB 002 se identificó como Firman Nur (16), un residente de Lor 38 A Wall, Surabaya.

En segundo lugar, el cuerpo del primer ministro RSBB 003 se identificó como Muhammad Azka Ibadur Rahman (13), residente de Jalan Randu Indah número 14, Kenjeran, Surabaya.

Mientras que el tercer cuerpo, PM RSBB 006, se identificó como Daul Milal (15), residente de Sitok Kapasan Gang 8 número 18, Surabaya.

«Hasta el día de hoy, el equipo conjunto ha identificado ocho de los 17 cuerpos y una parte del cuerpo (parte del cuerpo) encontrada en el lugar», dijo Khusnan.

Según él, el proceso de operación de DVI todavía se está ejecutando con los datos antemortem profundizando (datos de víctimas antes de morir) y postmortem (datos de víctimas después de la muerte).

Los tres cuerpos que han sido identificados han sido entregados de inmediato a la familia esta noche. «La familia realmente debe querer que el proceso de rendición se realice lo antes posible», dijo.

Mientras tanto, relacionado con los hallazgos de las partes del cuerpo humano, Khusnan mencionó la pieza en forma de pie derecho que se enviará a Yakarta para el examen de ADN.