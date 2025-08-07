3 Cuatro generales de estrellas de candidatos fuertes para el Comandante Diputado TNI, ¿quién elegirá Prabowo?

Yakarta, Viva – Después de más de dos décadas vacías, sillas Comandante Adjunto del TNI Finalmente se llenará nuevamente. Presidente Prabowo Subianto Programado para inaugurar nuevos funcionarios para este puesto en una ceremonia militar oficial en PusdiklatPassus, Batujar, Bandung, West Java el domingo 10 de agosto de 2025.

Leer también: La respuesta de Prabowo sobre el crecimiento económico alcanzó el 5.12 por ciento



La última vez que esta posición estratégica fue ocupada por el general TNI (ret.) Fachrul Razi (ex ministro de religión en la era de Jokowi) que se retiró oficialmente de los militares en 2000.

El plan de Prabowo inaugurante representantes Comandante de TNI Esto fue confirmado directamente por el Jefe del Centro de Información (Kapuspen) del general de TNI Gen. Kristomei Sianturi.

Leer también: Prabowo quiere una solución pacífica con Malasia sobre Ambalat



Aunque aún no se mencionó a quién se elige el nombre, varios nombres de oficiales con el rango de 4 estrellas comenzaron a emerger a la superficie como un candidato fuerte.

De acuerdo con el número de regulación presidencial 66 de 2019, el puesto de comandante adjunto del TNI solo puede ser cubierto por oficiales de cuatro estrellas de alto riesgo. En la actualidad, según los datos existentes, hay tres cifras con el rango que se considera que cumple con los requisitos y tienen un historial extraordinario.

Leer también: El economista Sental Palace duda de crecimiento económico 5.12 por ciento: ¡El gobierno libera honestamente datos!



1. General TNI Maruli Simanjuntak (Ksad)



Ksad General Maruli Simanjuntak

Maruli Simanjuntak se ha desempeñado como Jefe de Gabinete del Ejército desde el 29 de noviembre de 2023. El graduado de la Academia Militar de 1992 provino de una rama de infantería de élite, Kopassus, y se había unido al desprendimiento de combate de cakra.

La carrera de Maruli es bastante brillante. Una vez ocupó el cargo de comandante de las reservas estratégicas del Ejército (Pangkostrad) antes de levantarse para convertirse en KSAD. El hijo de la figura senior Luhut Binsar Pandjaitan es conocida como una figura sobresaliente e influyente en el círculo estratégico de defensa nacional.

2. Almirante TNI Muhammad Ali (Ksal)



VIVA militar: Almirante de Ksal Tni Muhammad Ali

El segundo candidato vino de la dimensión del mar, a saber, el almirante TNI Muhammad Ali, quien ahora se desempeñó como Jefe de Gabinete de la Marina desde el 28 de diciembre de 2022. Se graduó de AAL en 1989 y comenzó su carrera militar como oficial de Depops en Kri Sigalu 857.

Muhammad Ali había servido como asistente de vicepresidente de Boediono en el período 2012-2014. Además, también tiene experiencia como Pangkogabwilhan, una posición estratégica en la estructura del comando combinado de defensa.

3. Mariscal Tni M Tonny Harjono (Ksau)



Viva militar: el mariscal de Ksau Tni M. Tonny Harjono abre el entrenamiento espacial Yudha 2024

El apellido que también está muy calculado es el mariscal de TNI M Tonny Harjono, jefe de gabinete de la Fuerza Aérea. Este graduado de AAU de 1993 tiene una experiencia completa, incluso cuando se confía en ser el asistente del presidente Joko Widodo en 2014 a 2016.

Tonny Harjono también había servido anteriormente como personal especial de Ksau y comandante del comandante combinado de Defense II. Fue nombrado oficialmente como Ksau el 5 de abril de 2024 y es conocido como un líder disciplinado y tiene una alta integridad.