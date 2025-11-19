3 consejos simples pero efectivos para aplanar tu estómago en menos de 1 mes

Estilo de vida, VIVA – Grasa en la zona estómago Es una de las zonas del cuerpo que más cuesta reducir cuando se realiza un programa de adelgazamiento. A pesar de reducción de manchas o perder grasa en un área en particular es solo un mito porque es imposible apuntar a la grasa de una parte del cuerpo mediante ejercicios locales, pero resulta que existen varios hábitos de vida que pueden ayudarlo a lograr resultados a largo plazo.

El Dr. Saurabh Sethi, gastroenterólogo y hepatólogo, comparte tres mejores consejos para reducir la grasa abdominal. Compartió estos consejos en una publicación de Instagram el 17 de noviembre. ¿Cuáles son los consejos? Aquí hay 3 consejos para reducir la grasa abdominal como se informa en la página. Tiempos del IndostánMiércoles 19 de noviembre de 2025.

Según el Dr. Sethi, puedes perder grasa abdominal con métodos ayuno intermitente si sigues estos tres importantes consejos:

1. Comience con un horario de ayuno de 12:12

Explicó que para reducir la grasa abdominal se puede empezar ayuno intermitente con un patrón de ayuno de 12:12, que es la opción más ligera. Esta técnica requiere que coma dentro de un período de 12 horas y ayune durante 12 horas. Por ejemplo, comer de 07.00 a 19.00, luego ayunar de 19.00 a 07.00. Este patrón te ayuda a dormir mejor y reduce el deseo de comer alimentos poco saludables al día siguiente.

2. Bebidas para apoyar la pérdida de grasa

Durante el período de ayuno, el Dr. Sethi recomienda consumir únicamente bebidas como café negro, té verde, té negro, agua, vinagre de sidra de manzana, agua con limón, agua empapada en hojas de hinojo o albahaca y té de manzanilla o jengibre. Se dice que este tipo de bebida puede quemar grasa abdominal.

3. Aumentar la fibra y las proteínas

Por último, sugiere centrarse en alimentos ricos en fibra y proteínas durante el período de alimentación. Según él, se pueden elegir alimentos ricos en proteínas como paneer, tofu, nueces, pollo, pavo y pescado, así como alimentos ricos en fibra como frutas y verduras. Esta combinación le ayuda a sentirse satisfecho por más tiempo y al mismo tiempo apoya el proceso de pérdida de grasa.