3 clubes que fueron subestimados pero lograron proclamarse campeones de la Liga de Campeones, el número 1 es silenciado por el Inter de Milán

VIVA – El dominio de clubes gigantes como Real Madrid, Barcelona y Bayern Munich llevó al título Campeones de Liga se siente cada vez más exclusivo de equipos de las grandes ligas europeas. Sin embargo, ante la era moderna llena de inversiones, esta competencia presentaba una historia diferente.

En una época en la que el fútbol no estaba dominado por el poder financiero, había al menos tres clubes desvalido o el perdedor, capaz de romper los pronósticos y ganar la Liga de Campeones. Esta es su historia.

Mucho antes de que dominaran los grandes nombres de Inglaterra, el Celtic hizo historia primero. El Celtic es el primer club británico en saborear el título más importante de Europa.

El incidente ocurrió en la final de la Copa de Europa de 1966-1967 en Lisboa. El Celtic, que en aquel momento no era cabeza de serie, tuvo que enfrentarse al Inter de Milán, el La Grande Inter que era conocido por ser casi intocable. Sin embargo, a través de una estrategia precisa y un juego colectivo, el Celtic logró cambiar las cosas y ganar 2-1.

Esta victoria supuso un hito importante para el fútbol británico. No se trata sólo de trofeos, sino también de la prueba de que el trabajo duro puede conquistar el dominio de las grandes potencias.

Steaua Bucarest cuando ganó la Liga de Campeones 1985-1986

La temporada 1985-1986 presentó una historia no menos dramática. En la temporada 1985-1986 se produjo un inesperado cuento de hadas futbolístico. Un club detrás del Telón de Acero, el Steaua Bucarest (ahora FCSB) de Rumania, logró crear una invasión histórica en la Liga de Campeones.

Steaua llegó a la final y desafió al Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. El partido terminó 0-0 durante 120 minutos y hubo que ir a los penales. Ante el público español, el Steaua se mostró extraordinario y logró una victoria que fue más allá del título europeo.

Más que eso, este éxito se convirtió en un símbolo importante para el fútbol de Europa del Este. Steaua se convirtió en el primer club de la región en ganar la competición más selecta del continente azul.

1991 marcó el final de la era sorpresa de la liga europea antes de que el conflicto de los Balcanes cambiara el mapa del fútbol de la región. El Estrella Roja de Belgrado (Crvena Zvezda) de Yugoslavia logró avanzar a la final de la Liga de Campeones, desafiando al duro club francés, el Olympique de Marsella.