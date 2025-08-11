3 cantantes indonesios se casaron oficialmente en agosto de 2025

VIVA – Agosto de 2025 se convirtió en un mes lleno de felices noticias de la industria de la música en el país. Tres hermosos cantantes con voz melodiosa, cada uno cambió oficialmente el estatus a una esposa. Este momento sagrado tuvo lugar con un matiz diferente, que va desde un contrato de matrimonio en una hermosa fecha hasta un matrimonio de lujo en el extranjero.

Dos de ellos eligieron el 8 de agosto de 2025 como una fecha histórica, mientras que el otro hizo una promesa sagrada en una de las mezquitas más grandes de Indonesia, luego celebrada con una recepción elegante y lujosa. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

El talentoso cantante Nadin Amizah fue editado oficialmente Tanjung FaishalEl hermano menor de la actriz Sheila Dara. La pareja tuvo un contrato de matrimonio exactamente el 8 de agosto de 2025. Nadin parecía encantador con una kebaya blanca completa con un capó de cabeza largo a juego. Su apariencia era más perfecta con los subordinados de Songket amarillo pastel.

El mismo día, la cantante Millane Fernández, la hermana del actor Nino Fernández, se casó con Max Cord en Florencia, Italia. Millane encantador con un modelo de vestido de boda blanco modelo de hombro de caída, mientras que Max parecía elegante con una bata blanca y pantalones negros. Aunque Millane no ha compartido la foto oficial de su matrimonio, el ambiente cálido de esta celebración fue grabado por los amigos presentes.

3. Raisa Ramadhani

El 9 de agosto de 2025, la cantante Raisa Ramadhani se casó con el actor Arbani Yasiz. Su ceremonia de matrimonio tuvo lugar solemnemente en la Mezquita Istiqlal, Yakarta, con invitados limitados de una familia cercana. Raisa parecía elegante en una kebaya blanca combinada con hijab a juego. La recepción de la boda se celebró un día después con un tema internacional. Raisa llevaba un vestido de hombro de caída de línea A, mientras que Arbani eligió un traje negro clásico.

En agosto de 2025 claramente dejó una profunda impresión para estos tres cantantes. Desde un simple contrato hasta un magnífico matrimonio en el extranjero, todos estos momentos se convirtieron en un nuevo comienzo en su viaje de vida como esposas.