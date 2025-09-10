3 candidatos a la menpora sustituyen a Dito Ariotedjo, hay una leyenda del bádminton indonesio

VIVA – Reorganización del gabinete rojo y blanco anunciado por el presidente Prabowo Subianto el lunes 8 de septiembre de 2025, dejando un gran signo de interrogación. La posición del Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) no ha sido llenado después de ser abandonado por Dito Ariotedjo.

El Ministro del Estado, Praseteto Hadi, explicó que los candidatos de Menpora preparados por el gobierno no pudieron asistir porque estaban fuera de la ciudad.

«Con respecto a la menpora, un reemplazo de la menpora resultó ser una posición fuera de la ciudad. Por lo tanto, no pudo seguir la inauguración esta tarde», dijo Praseteto.

Hasta ahora, Prabowo no ha anunciado la figura que ocupará el asiento de Menpora. Esta situación dio lugar a varios nombres de candidatos que fueron ampliamente discutidos por el público.

Raffi Ahmad

Se dice que la celebridad y el empresario, Raffi Ahmad, está en la bolsa de valores. En la actualidad se desempeña como un mensajero especial del presidente en el desarrollo de los trabajadores de la generación y artes más jóvenes. La experiencia de Raffi en el mundo de los deportes también es bastante prominente después de convertirse en el dueño del Rans Nusantara FC Club.

Su estrecha relación con Prabowo desde las elecciones presidenciales de 2024 agregó especulaciones de que tenía una gran oportunidad. Sin embargo, Bahlil Lahadalia, presidente del Partido Golkar, enfatizó que todos regresaron al decreto presidencial.

«Ese es el derecho prerrogativo del presidente», dijo Bahlil en Senayan, martes 9 de septiembre de 2025.

Princesa Anetta Komarudin

Además de Raffi, el nombre del joven político del Partido Golkar, la hija de Anetta Komarudin, también estaba sobresaliendo. Este miembro de DPR de 32 años se conoce como una de las figuras potenciales.

Cuando se le preguntó sobre la oportunidad para la princesa, Bahlil era reacio a dar una respuesta definitiva. Solo enfatizó que su partido había ofrecido un nombre al presidente.

«El nombramiento y el despido del ministro es la prerrogativa del presidente, porque el ministro es el asistente del presidente», dijo Bahlil.

Taufik hidayat

Otro nombre que no es menos interesante es la leyenda del bádminton del mundo, Taufik Hidayat. Actualmente se desempeña como Menpora adjunto. El apoyo a Taufik para ascender al Ministro provino de la ex Menpora Zainudin Amali.

«Él (Taufik Hidayat) Olímpico, (ganó) oro olímpico», dijo Amali, el martes, citado por Antara.

Tasa de Amali, la combinación de experiencia como atleta y burócratas internacionales hizo que Taufik mereciera liderar el Ministerio de Jóvenes y Deportes. «Simplemente agregue a los jóvenes, y eso puede ser asistido por los diputados», agregó.