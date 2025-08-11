3 camiones están decididos a tirar heces al canal de agua en el este de Yakarta, esta es la cronología

Yakarta, Viva – Tres camión tanque heces Atrapado tirando desperdiciar Doméstico al canal de drenaje de la ciudad en la carretera en Panjaitan, Jatinegara, East Yakarta hace un tiempo. Uno de ellos pertenece a la compañía que ha sido registrada tres veces viola las reglas.

Hugo Efraim, presidente del DKI Jakarta DLH Sub -Group, Hugo Efraim explicó que su partido realizó una búsqueda relacionada con la información de camiones que desperdició heces en el área de East Yakarta desde el sábado 9 de agosto hasta el domingo 10 de agosto de 2025.



El camión arrojó los desechos de las heces en el canal de agua de la carretera en Panjaitan East Yakarta

«El lunes por la mañana, aseguramos un vehículo numerado B 9043 TNA. De la declaración del conductor, la ubicación de las otras dos flotas involucradas, cada una B 9422 TFA y B 9225 QA», dijo Hugo en su declaración, lunes 11 de agosto de 2025.

Los resultados del examen mostraron la flota de B 9043 TNA propiedad de PT Putra Ogan Sejahtera. La compañía una vez cometió una violación similar el 18 de mayo de 2022 (B 9053 TFA) y el 21 de noviembre de 2022 (B 9631 UFA). Otras dos flotas son propiedad de individuos: B 9225 QA propiedad de DWI y B 9422 TFA propiedad de Alan.

Hugo enfatizó que la eliminación de los desechos obscetos era perjudicial para la salud de la comunidad y los ecosistemas acuáticos contaminados.

«Proporcionaremos sanciones severas, incluida la revocación de licencias comerciales para las empresas de transporte que se demuestra que violan. Todos los desechos deben descartarse en la instalación oficial de procesamiento de lodo (IPLT)», dijo.

En la misma ocasión, el jefe de la sección de operaciones de Satpol PP de la ciudad de East Yakarta, Charles Siahaan, agregó que los perpetradores fueron amenazados con un mínimo de prisión de 10 días y un máximo de 60 días, o una multa de RP100 mil a RP20 millones. Se ha llevado a cabo el proceso de minutos del caso (BAP) y el caso se llevará a un juicio penal menor (Tipiring).



Ilustración de los camiones de transporte de heces

Charles afirmó que su partido junto con la policía de East Yakarta y DLH continuarían realizando una patrulla y una acción firme.

«Queremos dar un efecto disuasorio. El cumplimiento de los actores comerciales es la clave para evitar que ocurran casos similares», dijo.